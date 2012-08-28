به گزارش خبرنگار مهر دومین نشست خبری نمایش "آنتیگونه" که به دلیل مشکلات پیش آمده و مجوز اجرا نگرفتن این نمایش برگزار شد صبح امروز با حضور همایون غنی‌زاده کارگردان نمایش و بازیگران خارجی اثر در کافه گالری تماشاخانه ایرانشهر برپا شد.

در ابتدای نشست غنی‌زاده درباره مشکلاتی که برای اجرای نمایش‌اش بوجود آمده توضیح داد: درخواست اجرای این نمایش ابتدا مورد قبول قرار نگرفت و گفتند چون من در جشنواره تئاتر فجر سال 89 حاشیه‌سازی کرده‌ام این نمایش نباید اجرا شود. اما طبق مذاکراتی که با قادر آشنا مدیر مرکز هنرهای نمایشی داشتیم قرار بود مشکلات این اثر رفع شود.

وی ادامه داد: آقای آشنا به آقای الوند رئیس اداره نظارت و ارزشیابی دستور دادند که مشکل این نمایش حل شود و گفتند اگر حاشیه‌سازی وجود دارد به گروه اعلام کنید که این حاشیه‌ها را برطرف کنند و از من خواستند که این مشکل را از طریق اداره نظارت و ارزشیابی پیگیری کنم. بعد از چند روز آقای الوند به من اعلام کردند که اگر ما نامه‌ای به شما برای دعوت گروه به تهران بدهیم به معنی این نیست مجوز اجرا صادر شده‌است چون این کار هنوز دیده نشده بنابراین تنها مجوز اجرای ورک شاپ در ایران را صادر می‌کنیم.

این کارگردان افزود: به این ترتیب بازیگران نمایش به کار دعوت شدند و قرار شد این نمایش دیده شود. البته ما ادبیات شورای نظارت و ارزشیابی و موانعی را که برای ما بوجود می‌آورند می‌دانیم. اما دکور نمایش را در ایران ساختیم و کار پیشرفت قابل توجهی کرده بود که متاسفانه دوستان برای بازبینی نمایش حضور پیدا نکردند.

غنی‌زاده تاکید کرد: من یک هنرمندم و حق شهروندی در این کشور دارم. سال‌هاست که کار تئاتر می‌کنم بنابراین انتظار دارم که اعضای شورای ارزشیابی و نظارت متشکل از آقای سعید کشن فلاح، فرشید ابراهیمیان، رحمت امینی و عالی‌زاد کار من را ببینند اما متاسفانه روز بازبینی تنها آقای الوند که رئیس شورای ارزشیابی و نظارت هستند در جلسه بازبینی حاضر شدند. از سه‌شنبه هفته قبل ما منتظر هستیم تا کار بازبینی شود اما روز سه‌شنبه تنها آقای الوند ساعت 7 شب برای بازبینی کار حضور پیدا کردند.

وی عنوان کرد: تا به حال سابقه نداشته کاری تک نفره و تنها توسط رئیس شورا بازبینی شود. ما با نظارت آقای الوند و ریاست شورا مشکل داریم و می‌خواهیم که کار توسط همه اعضا دیده شود. من تهدید ایشان را نسبت به نمایشم و همچنین کارهای گذشته قبول نداشتم و اثبات کردم این نظارت و تحقیرهای دیگر اعضا نسبت به کارهای گذشته‌ام اشتباه بوده است.

کارگردان "کالیگولا" گفت: نمایش "آنتیگونه" کاملا مبتنی‌بر قوانین جاری مملکت و عرف جاری در جامعه اجرا می‌شود. من حتی ممیزی‌های اعمال شده در جشنواره تئاتر فجر سال 89 را در اجراهای مجدد اروپا اعمال کردم. اما متاسفانه این کار تنها توسط آقای الوند بازبینی شد و روز گذشته در آخرین ساعات اداری نظر جناب الوند مبنی‌بر اجرا نشدن این نمایش به ما اعلام شده است. ایشان استفاده از رنگ قرمز و تخم مرغ را در این اثر مورد انتقاد قرار داده بودند. دوست دارم دلیل این موارد را بدانم. علاقه‌مندم که مطلع شوم آقای الوند چه کتاب‌هایی را می‌خوانند که من نمی‌خوانم.

وی توضیح داد: ایشان از اینکه ما از دوستانمان در کانون کارگردانان برای حمایت از کار بهره گرفتیم ناراحت هستند و می‌گویند چرا از آنها تقاضای پیگیری این نمایش را کردیم. این نمایش مثل بچه من می‌ماند و تا لحظه آخر برای زنده ماندنش می‌جنگم. مشکل این نمایش در حال حاضر این است که رئیس شورای ارزشیابی و نظارت فراقانونی عمل کرده‌است. ایشان درخواست ما را که تقاضا داشتیم کار توسط شورای عالی دیده شود نادیده گرفتند.

وی افزود: من تا روز قیامت این حق را برای خودم محفوظ می‌دانم که کارم توسط اعضای شورای نظارت دیده شود حتی اگر در این زمینه با ما اختلاف نظر داشته باشند ما اطاعت می‌کنیم اما از این قضیه اطلاع دارم که حتی برخی از اعضا نمی‌دانستند که این نمایش قرار است بازبینی و به اجرای عموم برود.

غنی‌زاده گفت: در طول این مدت دائما ما را دعوت به سکوت کردند. به خاطر مصاحبه آقای آشنا که تاکید داشتند هنرمندان با مطرح کردن مشکلاتشان در مطبوعات راه به جایی نمی‌برند ترجیح دادم این مشکل را رسانه‌ای نکنم اما متاسفانه در حال حاضر چاره‌ای جز این کار ندارم. این حق من است که نمایشم توسط همه اعضای اداره نظارت و ارزشیابی دیده شود.

وی متذکر شد: یک گروه خارجی در ایران معطل نظر این دوستان هستند و حضورشان هم هزینه‌بر است اما متاسفانه این دوستان بی‌توجه به این امر چند روز بعد از درخواست ما نمایش را تنها با یک نفر مورد بازبینی قرار دادند و جواب این بازبینی هم روز گذشته و قبل از آغاز تعطیلات به من اعلام شد.

این کارگردان عنوان کرد: من حتی اگر در دو روز آخر اقامت گروهم در ایران بتوانم اجرا بگیرم در همین دو روز این نمایش را 20 بار اجرا می‌کنم. آقای سرسنگی رئیس تماشاخانه ایرانشهر تلاش و پیگیری‌هایشان را در این زمینه انجام داده‌اند اما متاسفانه راه به جایی نبردند چون عملکرد برخی دوستان این است که اگر بخواهند ایستادگی کنند این امر به دعوا ختم می‌شود و برخی مدیران هم در شان خودشان نمی‌بینند که بر سر این مسائل دعوا کنند.

وی افزود: متاسفانه برخی دوستان باب گفتگو را می‌بندند. من شرایط آقای سرسنگی را درک می‌کنم و انتظاری بیش از این از ایشان ندارم. من هر نوع همکاری معقول و نامعقول که دوستان اداره نظارت و ارزشیابی بر کار من اعمال کنند می‌پذیرم. این امر تنها به دلیل حفظ آبرو در مقابل گروه خارجی است که با آنها همکاری می‌کنم چون در حال حاضر در منگنه قرار گرفته‌ام.

وی خاطرنشان کرد: اگر دوستان با رنگ قرمز دکور نمایش مشکل دارند حاضرم رنگ را عوض کنم حتی حاضرم به جای تخم مرغ از پرتقال، سیب یا توپ پینگ پنگ و هر چیزی که آقای الوند دوست دارند بهره ببرم حتی حاضرم اسم نمایش را هم عوض کنم و اسم خودم را به جای کارگردان به عنوان دستیار کارگردان در بروشور بیاورم.

وی تاکید کرد: تمام نمایش‌های قبلی من نیز با همین مشکلات ممیزی مواجه شده‌اند. در طول این سال‌ها فرصت کار کردن به من داده نشده و هر ایده و خلاقیتی را که داشته‌ام از من گرفته‌اند. من حتی به آقای الوند اعلام کردم که اگر ما ممنوع‌الکار هستیم به ما بگویند که ایشان درجواب گفتند این حرف را نزن چون کسی در ایران ممنوع‌الکار نیست اما متاسفانه بخش زیادی از عمر من صرف مسائل حاشیه‌ای می‌شود.

این کارگردان عنوان کرد: جای من اینجاست و قطعا تحت هیچ شرایطی از ایران نمی روم اگر خارج از کشور کار تولید می کنم برای این است که کارم را در ایران به اجرا بگذارم. این حرف در جواب دوستی است که به من گفت تو که در خارج از کشور موقعیت خوبی داری چرا دوباره به ایران برای ادامه کار باز می گردی؟ ما جزء اقلیت نیستیم بلکه اکثریت این مملکت را به خود اختصاص داده ایم بنابراین دوستانی که مخالف ما هستند می توانند از این کشور بروند. من تمام تلاشم را می کنم که نمایش "آنتیگونه" به صورت قانونی دیده شود.

غنی زاده ادامه داد: دوستانه اداره نظارت و ارزشیابی باید به وظیفه اشان عمل کنند. ما نباید به این روند عادت کنیم هر چقدر هم که این مسائل و مشکلات به صورت هر روزه برای ما تکرار شود نباید برای من و دیگر هنرمندان به یک عادت تبدیل شود. اگر می خواهند کار من را رد کنند این عمل باید به صورت قانونی اتفاق بیافتد. اگر کار من آنقدر خطرناک است که دوستان حتی حاضر نیستند آن را ببینند و حتی اصلاحیه به آن بزنند پس چرا من را نمی گیرند و آزادانه می توانم از کشور خارج شوم.

وی درپایان نشست متذکر شد: چرا باید هنرمندان را از رسانه‌ای کردن مشکلاتشان بترسانند. این کار به معنای عداوت نیست بلکه تنها مطرح کردن مشکلاتشان را در بر دارد. متاسفانه این کار آزادی بیان را از هنرمندان می‌گیرد.

در پایان جلسه گروه بازیگران نمایش که از کشور استونی در ایران حضور دارند از برخورد شورای ارزشیابی و نظارت اظهار تعجب کردند و گفتند هیچ مشکل غیرقابل حلی وجود ندارد.