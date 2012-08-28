افزایش درگیریهای قومی در کراچی پاکستان/ 18 نفر کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه داون پاکستان، در جریان درگیریها در بخشحهای مختلف شهر کراچی در دو روز گذشته 18 نفر کشته شدند.

درگیریهای قومی در کراچی پاکستان موضوع تازه ای نیست و میزان ناآرامی ها در این شهر در روزهای اخیر به اوج خود رسیده است؛ به گفته شاهدان صدای تیراندازی هم اکنون در شهر کراچی نیز شنیده می شود.

در ماههای اخیر در پی ترور"منصور مختار" یکی از اعضای فعال حزب "جنبش متحد قومی" توسط افراد ناشناس، گروهی از شهروندان پاکستانی به خیابانها آمده و خواستار پایان دادن به درگیریهای قومی شدند که علت اصلی ناآرامی ها در شهر کراچی است.

در جریان حمله افراد ناشناس به منزل این عضو فعال حزب جنبش متحد قومی، برادر بزرگ، همسر و چند نفر از خویشاوندانش نیز زخمی شدند.

مردم پاکستان با برپایی تظاهرات گسترده خواستار بازداشت و محاکمه عاملین این حمله شدند.