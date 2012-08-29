سه روستا در چهارمحال و بختیاری گاز رسانی شدند

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری گفت: روستاهای قنبر سینی، حاجی آباد و ابولقاسم آباد در چهارمحال و بختیاری در هفته دولت گاز رسانی شدند.