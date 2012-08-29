سه روستا در چهارمحال و بختیاری گاز رسانی شدند

اسماعیل هیبتیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روستاهای قنبر سینی، حاجی آباد و ابولقاسم آباد از روستاهای شهرستان کوهرنگ است که گازرسانی شدند.
وی تصریح کرد: اعتباری که برای گازرسانی به این روستاها تخصیص داده شده بود دو هزارمیلیون ریال بوده است.
هیبتیان با اشاره به مشخصات این پروژه ادامه داد: شبکه این پروژه پنج هزارو 658 متر است و دارای 50 انشعاب است.
مدیر عامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری اذعان داشت: گاز رسانی به مسکن مهر منظریه شهرکرد از دیگر اقداماتی است که در هفته دولت به بهره برداری رسیده است.
هیبتیان یادآور شد: گاز رسانی به مسکن مهر منظریه شهرکرد هشت هزارو 300 میلیون ریال اعتبار تخصیص داده شده بود.
وی افزود: گاز رسانی به منظریه شهرکرد دارای 21 هزارو 780 متر شبکه است و دارای 400 انشعاب در این منطقه است.
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