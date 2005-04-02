وقايع نگاري اتفاقي كه دنياي رسانه را لرزاند (1)

طرح محدوديت رسانه هاي اسلامي پيش از اين با توقف پخش برنامه هاي شبكه " المنار" آغاز شده بود . حركتي كه سررشته آن در دست صهيون قرار دارد و از اين رو افراد پرنفوذ بسياري را با خود همراه كرده است .

اولين علامت سئوال ، اولين علامت تعجب

براي اولين بار در دنياي رسانه يك مقام بلند مرتبه دولتي در اروپا نسبت به يك شبكه تلويزيوني با پخش محدود موضع گرفت . نخست وزيرفرانسه اعلام كرد از پخش برنامهاي شبكه تلويزيوني المنار لبنان در فرانسه جلوگيري شود زيرا به اعتقاد وي برنامه هاي اين شبكه با معيارها و ارزشهاي اين كشورهمخواني ندارد. علاوه براين وزير خارجه فرانسه شبكه المنار لبنان را به گسترش دشمني متهم ساخت. در ادامه ر‍‍‍ژه كوكي يرمن رئيس شوراي نمايندگي يهوديان فرانسه طي مصاحبه اي با "برنامه امور رسانه ها" در شبكه تلوزيوني سي ان ان دولت فرانسه را به باد انتقاد گرفت و اظهار داشت كه اجازه پخش برنامه هاي المنار در فرانسه از سوي دولت آن كشور جامعه يهوديان فرانسه را شوكه كرده است. گرچه اين مساله به لحاظ زماني بعد از طرح رسيدگي به مورد المنار بود ولي آگاهان و ناظران فرانسوي بر اين عقيده هستند كه صحبتهاي اين بانكدار يهودي نه صرفاً يك توصيه ، بلكه تائيد اقداماتي بود كه در چند ساله اخير، اين لابي قدرتمند درپي عملياتي كردن آن بوده است .

شوراي عالي نظرات بر تبليغات و رسانه هاي سمعي و بصري فرانسه لاجرم در 19 نوامبر به شبكه تلويزيوني المنار لبنان تنها اجازه پخش اذان را داد اما شروط سختي را براي اين امر اختصاص داد وپس از ده روز اين شورا درخواست جلوگيري از پخش برنامه هاي المنار را به شوراي نظارات بر رسانه ها داد .

اداره ماهواره اي گلوب كاست پخش برنامه هاي شبكه المنار را متوقف كرد .در واكنش به اين اقدام دولت فرانسه پنجاه دفتر نمايندگي تلويزيون هاي كابلي فرانسه در لبنان بسته شدند . همچنين تاثير پذيريي فرانسه از لابي صهيونيسم بار ديگر خودنمايي كرد . در ادامه اتحاديه روزنامه نگاران عرب اقدام اخير واشنگتن و فرانسه عليه شبكه المنار را محكوم كرد و فرانسه نيز قرارداد هاي امضا شده خود با شبكه المنار لبنان را لغو كرد.

رسوايي بالاگرفت و تيتر رسانه ها شد . آشكارا اين اصل تثبيت شد كه يهود ستيزي سپرحمايتي براي استبداد يهودي در سراسر جهان است و سازمانهاي يهودي فراتر از دولت ها هر چه بخواهند در اروپا و آمريكا بدست مي آورند .

اقدامي كه حيرت آور نبود

در آخرين روزهاي آذر ماه و تنها پس از يك هفته جلوگيري از پخش برنامه شبكه المنار در فرانسه وزارت خارجه آمريكا با انتشار بيانيه اي كه در يكي از روزنامه هاي رسمي اين كشورمنتشر شد، شبكه تلويزيوني المنار لبنان وابسته به حزب الله لبنان را بدون ارائه هرگونه دليل قابل قبولي درليست" سازمانهاي تروريستي" قرار داد. همچنين اعلام شد آمريكا به خبرنگاران شبكه المنار ويزاي ورود به اين كشور را نمي دهد . به اين ترتيب در اقدامي كه به هيچ وجه حيرت آور نبود ديگر خانه پازل پر شد .

قانون تا آخر دوران بكار مي آيد

يهوديان در چند دهه اخير با نفوذ گسترده خود در مراكز قدرت بويژه در اروپا و با سوء استفاده از يك دروغ بزرگ تاريخي موسوم به "هولوكاست" معتقدند كه هرگونه مخالفت با اين گروه در اروپا ريشه در مسائل نژادي دارد و مي تواند فرجامي چون اقدام هيتلر و به اصطلاح كشتار مجدد آنها در پي داشته باشد.

همچنين آنها با استفاده از چنين ترفندهائي توانسته اند در بسياري از كشورهاي اروپائي قانوني را تحت عنوان "قانون تنفر" به تصويب برسانند و بر اساس آن هرگونه مخالفت، انتقاد و رسيدگي و بررسي ادعاهاي يهوديان به عنوان اقدامي نژاد پرستانه ، در راستاي گسترش تنفر عليه يهوديان(آنتي سيميتيزم) تلقي مي گردد و مي تواند به تعقيب كيفري منجر شود. هدف واقعي آنها از تصويب اين قانون همسان سازي انتقاد از يهوديان يا انتقاد از اسرائيل بود كه در چند سال اخير توانستند به اين مهم نزديك شده و هرگونه انتقاد عليه اسرائيل را در راستاي اقداماتي نژاد پرستانه و آنتي سيميتيزم منكوب كنند .اين قانون از كليدي ترين خانه هاي پازل محدوديت رسانه هاي اسلامي است .

تهيه كننده مجموعه چشمان آب زهرا در اين مورد مي گويد : براي من جالب است دولتهاي اروپايي كه هميشه چماق آزادي را برسرديگران مي كوبند ، و جريان آزاد اطلاعات را تشويق مي كنند ، چقدر روي اين فيلمها حساس هستند . در اروپا حمله به دين ، اخلاق ، معنويت و انسانيت هيچ اشكالي ندارد. اما حمله به صهيونيست ها حتي يك حمله كوچك ، بسيار اشكال دارد! صهيونيستها براي فرانسوي ها ظاهرا پيامبر ، خدا و سمبل كامل اخلاق وانسانيت هستند و هرگونه حمله به اينها اشكال دارد .با اين موضع ، همه چيز مي تواند زيرپا برود .سوال بعدي اين است كه اگر واقعا در بين صدها و هزارها كانال وماهواره مختلف ، شبكه سحر ايران را كسي در اروپا نمي بيند واگر بيننده اندكي دارد ، چرا آن را تعطيل مي كنند ؟ صدها وهزاران كانال مختلف در اروپا دردسترس است واگر واقعا طبق گفته آنها مردم جهان هيچ عنايتي به جريان اصولگرايي ندارند و بااسرائيلي ها همدل هستند ، شبكه سحر اصلا نبايد بيننده داشته باشد . پس چرا آنرا تعطيل مي كنند و چنين هزينه اي را مي پردازند ؟ دليلش اين است كه عليرغم حرفهايي كه مي زنند ، شبكه هايي كه حرف ديگري جز حرف مسلط خبري جهان را مي زنند ، خيلي هم بيننده دارند، بطوريكه يك دولت وسيستم ونظام ، ناچار مي شود پا روي اصلي ترين شعارهايش بگذارد و جلوي آنها را بگيرد . از افرادي كه اينجا غايب هستند ، نيز تشكر مي كنم .

نهاد عالي نظارت در فرانسه در اقدامي كاملا غير قانوني و مغاير با اصول آزادي بيان و رسانه ، پخش برنامه هاي شبكه ماهواره اي سحر يك را به اتهام آنچه يهودي ستيزي ناميده ، ممنوع اعلام كرد.

درحكم صادره از سوي شوراي عالي برنامه هاي راديو تلويزيون فرانسه "سه اس آ " آمده است: سحر يك شبكه ماهواره اي جمهوري اسلامي ايران با پخش سريال هاي "چشمان آبي زهرا" و" الشتات " به گونه اي سيستماتيك اسراييليها و يهوديان را مورد هجو قرار داده است . همچنين شوراي "سه آس آ" به بخشي ازسريال "الشتات" اشاره مي كند كه هنوزازشبكه سحر پخش نشده و اين درحالي است كه طبق اساسنامه " سه آس آ" اين شورا نمي تواند اقدام به سانسور برنامه ها كند و شبكه اي را پيش از پخش برنامه هاي آن براي پخش يا پخش نكردن آن تحت فشار قرار دهد . شوراي "سه اس آ" درحكم خود آورده است شبكه ماهواره اي سحريك در برنامه اي با عنوان "جهان زيرسوال " در واقعيت داشتن نسل كشي يهوديان درزمان جنگ دوم جهاني ترديد كرده است . روبر فوريزون مورخ مسيحي فرانسوي در گفت و گو با شبكه تلويزيوني "سحر1" به عنوان يك بحث تاريخي اظهارعقيده كرده بود كه تمام صحنه هايي كه از جنازه هاي يهوديان درجنگ دوم جهاني به نمايش گذشته مي شود به جزشماري معدود، مربوط به قربانيان بيماري هاي واگير دار ازجمله تيفوس بوده است . شوراي "سه اس آ" درحكم خود ابراز عقيده فوريزون را مشول قانون " بزه عمومي" دانسته درحالي كه اصل احترام به آزادي بيان دراساسنامه اين شورا مورد تاكيد قرار گرفته است . خانه اي ديگر پر شد و تهاجم عليه رسانه هاي اسلامي رنگ گرفت .

رسانه مهم است و ما اين را نمي دانيم

به يقين بايد گفت رسانه تلويزيون ابزاري كارآمد است كه در دهه هاي اخير در چنگ صهيون به خوبي نرم شده . اين تفكر نژاد پرست ديگر حاضر نيست قدرت جام جم قرن بيستم را با كسي تقسيم كند . اما اين غم انگيز ترين نتيجه پازل ما نيست . بدترين نتيجه بدست آمده از اين روند واكنش مديران رسانه ملي مان در مقابل اين محدوديت است . واكنشي كه هنوز صورت نگرفته است .

پس از گذشت 10 روز ا صدور حكم دولت فرانسه انعكاس خبري اين رخداد به پخش چند خبر پاكنده در بخش هاي خبري شبكه هاي مختلف تلويزيون ايران و چاپ خبري كوتاه در اولين روز صدور حكم در روزنامه هاي كشور محدود شد . اگر تصور مي كنيد كه مديران شبكه در يك اقدام سريع به بررسي ظرايف اين رخداد ، مجموعه چشمان آبي زهرا و برنامه " جهان زير سئوال" پرداختند و چند شبانه روز زمان صرف شد تا بهترين استفاده از اين موقعيت شود كاملا در اشتباه هستيد . پس از گذشت ده روز تنها بررسي اين رخداد توسط خبر گزاري "مهر" صورت گرفت . هيچ يك از مديران شبكه سحر در اين نشست حضور نيافتند . تهيه كنندگان و كارگردان مجموعه چشمان آبي زهرا ميهمانان اين نشست بودند كه نتايج قابل تاملي در پي داشت .

پيام دريافت شد

عليرضا سجاد پور تهيه كننده مجموعه داستاني چشمان آب زهرا در نشست بررسي اين اتفاق كه روز نهم اسفند در محل خبرگزاري " مهر " برگزار شد به زواياي ديگر اين واكنش پرداخت و گفت : خبرمربوط به اعتراض فرانسه به پخش اين فيلم ، خبر تازه اي نيست و قبل ازتعطيلي شبكه سحر نيز در چند مورد اتفاق افتاده بود. حدود يكماه پيش از اين تعطيلي در طي اعتراض تند دولت اسرائيل نسبت به پخش اين فيلم در كشورهاي منطقه ، سخنگوي وزارت خارجه آمريكا هم در يكي از صحبتهاي منظم هفتگي ، به اين فيلم بعنوان يك فيلم تروريستي و يهودي ستيز حمله كرد و ايران را بعنوان كشور سازنده فيلم مورد هجوم سياسي خودش قرار داد . هر حمله اي كه رخ مي داد موجب شعف و شادي ما و تيم سازنده مي شد . طبيعتا وقتي يك فيلم براي اينكه پيام خودش را برساند ، هدفي را تعقيب مي كند ، يا وقتي يك فيلم توليد مي شود براي اينكه ناظر به موضوعي باشد كه قصد مطرح كردنش را دارد ، و مي خواهد آن موضوع در لايه هاي ذهني مخاطب قرار بگيرد ، چنين برخوردهايي يك معنا دارد و اين است كه پيام القا شده . من بعنوان يكي ازتهيه كنندگان كار درصدد نيستم كه بگويم اين فيلم ، فيلم قوي بوده يا محكم و ممتاز بوده . اگر بودجه اين فيلم را با بودجه توليدات الف موجود تلويزيون يا حتي بودجه توليدات الف تلويزيون درهمان زمان ساخت مقايسه كنيم ، ليت فيلم معادل يكي از سريالهاي الف تلويزيون ، بودجه داشته و كمي كمتر از 90 ميليون تومان بوده . و بخش قابل توجهي از اين فيلم در خارج وكشورهاي عربي تهيه شده چون موقعيتها بگونه اي بوده كه بايد آنجا انجام مي شد . و طبيعتا فيلمي كه يك سريال 7-8 قسمتي بعلاوه يك داستاني با سفرخارجي تمام گروه و بازيگران ، بخواهد با حدود 90 ميليون تومان توليدشود ، نمي تواند يك فيلم قوي ، ممتاز و چشمگير باشد . امااين فيلم در فاصله كوتاهي عكس العملهاي تندي را در بالاترين سطوح موجب مي شود . شايد معنايش اين باشد كه فيلم توانسته عليرغم همه كاستي ها ، با مخاطب خودش ارتباط برقرار كند .

اقدامي خود جوش با چاشني اقدامات خود جوش ديگر

سجاد پور در ادامه افزود : از اين مجموعه فيلمي تلويزيوني نيز استخراج شد . فيلم درتركيه بطرز گسترده و حيرت آوري تكثيرشده . البته امتياز فيلم را يكي دو تا ازشركتهاي تركيه خريدند اما به نظرمي آيد تكثير فيلم ، فراتر از امتيازي است كه خريده شده . آماري كه داشتم ،صدها هزار نسخه از فيلم تكثير شده و به مردم داده شده . ميهماناني هم ازاستانبول داشتم كه چندماه پيش به محل كارم آمده بودند ، آنها اطلاعات عجيب و جالبي دادند بطوري كه من باور نمي كردم و بعدا از كانالهاي ديگر كنترل كردم تا بتوانم باوركنم . اين صدها هزارنسخه تكثير فيلم ، كاملاتوسط مردم انجام شده . در بخشي از شهرهاي تركيه ، دوستاني پيدا كردم و بعدها ازطريق تلويزيون وصل شديم ، ازآنها هم كه سوال كردم ، اين مطلب را تائيد كردند . حتي در بخشي از شهرهاي تركيه تكثير اين فيلم متكي برفتواي روحانيون آن شهرها بوده . يعني روحانيون گفتند: " يكي ازبهترين نذرها و صدقات يا كارهاي مستحق ،تكثير اين فيلم است " . واقعا عجيب است اين فيلم بعنوان يك وظيفه ديني ، توسط مردم دست بدست مي شود . من يك نسخه ازاين فيلم را گرفتم و با كمال تعجب ديدم نام آن را عوض كردند . ما عنوان " چشمان آبي زهرا" فيلم را نشان داديم و هيچ نامي از فلسطين و صهيونيسم نبرديم . دركارهاي هنري ، اولين روالي كه طي مي شود ، اين است كه نام ، نبايد خيلي شعاري باشد و موضوع و هدف را مشخص كند . اما جالب اينجاست كه آنها به اين موضوع اعتراض داشتند و گفتند چرا اين نام را بر فيلم گذاشتيد . و نامي كه آنها انتخاب كردند " چشمان آبي زهراي فلسطيني " بود . وفيلم ، با اين نام درتركيه پخش شده . يعني موضوع ضد صهيونيستي بودن آنقدر بين مردم تركيه قدرتمند است ، كه به شرط اين كه نام فيلم "چشمان آبي زهراي فلسطيني " باشد، اين فيلم را خريداري مي كنند و مي بينند . آنهم تركيه اي كه ما فكر مي كنيم حياط خلوت اسرائيل است و درتمام لايه هايش اسرائيل نفوذ كرده . من سوال كردم : " چرا نام فيلم را تغيير داديد؟ " گفتند : " نام شما مفهوم نداشت ، ومفهوم عالم داشت . ما تغيير داديم تا مردم بدانند يك فيلم فلسطيني است " گفتم :" اگر بدانند فلسطيني است بيشتر راغب مي شوند ؟ " گفتند:" با اين شرط راغب مي شوند كار را ببينند ."

چرا دولتمردان فرانسه رسوايي را به جان خريدند ؟

سجادپور گفت : نكات زيادي را در اين باب مي شود پيدا كرد . من خيلي فكر كردم چرا صهيون درسطوح سياسي اش اينقدر به اين فيلم اعتراض كرد كه سروصداي سخنگوي وزارت خارجه آمريكا را درآورد ؟ ديدم آنها شايد بهتر از ما متوجه تكثير و گستردگي فيلم در كشورهاي منطقه شده اند. اطلاعات ما محدود است و من تصادفا متوجه شدم درتركيه اينگونه گسترش پيداكرده . ولي ظاهرا آنها اطلاعات بهتري دارند و متوجه شدند فيلم در سطح كشورهاي منطقه ، دست به دست مي گردد. فيلمي كه بابودجه اندك و حقيرساخته شد. فيلمي كه اگر امكان ساخت مجدد آن را داشتيم مطمئنا بار ديگر اين كار را مي كرديم .

قوانين هنري براي ما قوانين رسانه اي براي ديگران

سجاد پور به نكته ديگري توجه مي كند كه گريبانگير دنياي سينماي است . او گفت : گستردگي و نفوذ اين كار ، دليل ديگري هم دارد .در دنياي هنر و سينما ي غرب ، دوگانگي وجود دارد.سينماي هاليوود وقتي مي آيد فيلم بسازد، جهت گيري و جبهه بندي در فيلمهايش روشن است . قهرمانانش اسطوره اي و نيروهايش مقابلش كاملا منفور و منفي هستند . سياه وسفيد درآن بسيارقوي است. اما وقتي مي خواهد سبك فيلم سازي را به كشورهاي ديگر بخصوص جهان سوم انتقال دهد ، چيزديگري را تبليغ مي كند . جشنواره هايشان به فيلمهاي راي و جايزه مي دهند، كه پيچيده ، غيرمستقيم ، غير مردم فهم ، با داستانهاي خاكستري و شخصيتهاي خاكستري مي باشد . روي اين نكته بسيارتاكيد دارند.خودشان وقتي مي خواهند براي بازار جهاني فيلم بسازند، همه شخصيتهايشان مطلق است . خوب مطلق ، وبدمطلق فيلمهاي كلان و كليدي و جهاني شان را ببينيد ، فيلمهايي كه مربوط به بحث آخرالزمان يا تقابل عمومي تمدنها است را ببينيد . در همه اينها قصه محكم ، شخصيتها اسطوره اي ومرزهامشخص است . اما وقتي مي خواهند فيلمسازان كشورهاي ديگر را تشويق به فيلم ساختن كنند ، مي گويند "شما پيچيده بسازيد ، شخصيتها را خاكستري بسازيد ، اسطوره و سياه وسفيد يعني چه ؟ مرزبندي يعني چه ؟ همه شخصيتهاي شما بايد مخلوط خوب وبد باشند" وحتي در عرصه دفاع مقدس ، بعضي از فيلمسازان ما رابه اين تله انداختند كه فيلمساز دفاع مقدس وقتي مي خواهد فيلمي بسازد ، شخصيتش اسطوره اي نيست . در عين حال كه دارد تلاش و مبارزه مي كند ، انواع واقسام ضعف ها را هم دارد. وحتي گاهي ضعفهاي شخصيت فيلمش به قوتها مي چربد . شما بعنوان يك مخاطب ،به اين شخصيت تكيه مي كنيد ؟ به شخصيتي كه پرازتزلزل وترديد است . آيا او اسطوره شما مي شود؟ آيا مخاطب را به سالن مي برد يا پاي تلويزيون مي نشاند ؟ اگر اين شرط درست بود ، خودشان درآثارشان بكار مي بردند . راكي و آرنولد وامثال آنها در فيلمها ، متزلزل جلوه مي كردند . فرمول ديگري، براي آنها صادق است ، چون فرمول جذب مخاطب ، و تاثيرگذاري برمردم است . متاسفانه بخشي از هنرمندان مسحور تبليغات آنها ، فريب اين موضوع را مي خورند.

اما اين فيلم اينگونه نبود . اين قصه صريح و روشن بود و مرزبندي داشت وبه صراحت ظلم يك فرد و مظلوميت يك بخش را نشان داد ، البته از نگاه مردم ، كه آن را بفهمند .

اولين تاثيرات ضد صهيونيستي

سجاد پور در ادامه افزود : يكسال ونيم پيش در مطبوعات مختلف كه نگاه مي كردم ، در كيهان ورزشي ديدم قهرمان شطرنج (زير8 سال ) ايران در مسابقات جهاني پاي ميز نشسته وناگهان ديده حريف مقابلش اسرائيلي است . اصلا هم فرصت نبوده سرپرستان تيم به اوتوضيح دهند كه بازي نكند. او به محض اينكه ديد حريفش اسرائيلي است ، از پاي ميز بلند شد و روي ورقه اش خط كشيد. و مسئولين تيم هم همزمان با او موضوع را فهميده بودند. نام آن نوجوان هم " صالح ميرزايي " بود . خبرنگاران ازاو سوال كردند : "چرا بازي نكردي ؟ " آيا دستور سياسي دولت شما است ؟ اوگفت :" من نمي فهمم شما چه مي گوييد . فقط مي فهمم از اسرائيلي ها تنفر دارم . " گفتند : چرا؟ جواب داد : " براي اينكه اسرائيلي ها آنقدر بيرحم و وحشي هستند، كه چشم زهراي كوچك را درآوردند و توي كاسه چشم يكي ديگر گذاشتند . اينها چه حقي داشتند اين كار رابكنند ؟ "اين اتفاق هم درست زماني بود كه سريال پخش مي شد .

وي گفت : يك روز در خيابان راه مي رفتم . مردي جلويم آمد كه دختر كوچكي همراهش بود . مرا صدا كرد و گفت : " چرا اينقدر دختر مرا گريه مي اندازيد ؟" شگفت زده شدم وگفتم : "من اصلا تا بحال دخترشمارا ديدم ؟" خنديد و گفت : " اومشتري پرو پا قرص سريال شما است واززماني كه زهرا را دزديدند و مي خواهند چشمانش را درآورند اومدام گريه مي كند و مي گويد خداكند اين كار رانكنند " آهسته گفتم : متاسفانه اين كار را انجام مي دهند " گفت :" نه. كاش اين كار را نمي كرديد . بچه ها ناراحت مي شوند . " گفتم : " براي اينكه در دنياي واقع ، اين ظلم ايجادشده و نمي توانيم آن را در دنياي هنر تعريف كنيم . بايد اين ظلم را نشان دهيم ."

نتيجه اينكه اگر يك داستان عليرغم بودجه كم ، ضعفهاي ساختاري و مشكلات اجرايي فقط سعي كند با مردم ارتباط برقرار كند و قصه روشني داشته باشد ، ودرپيچيدگيها وكمپلكسهاي القايي از فرهنگ غرب توي تله نيفتد ، مي تواند با مخاطب ارتباط برقرار كند .

درنخستين راي گيري شبكه 3 از اعلام رضايت مخاطبين : 85 درصد رضايت ازاين فيلم اعلام شده بود و درراي گيري كلي در مورد كانديداي بهترين فيلم ، اين فيلم جايزه گرفت ومعنايش اين است كه درداخل هم مخاطب زيادي داشته .

استراتژي فرهنگي ؛ تئوري يا ضرورت عملي

به نظر مي رسد مجموعه هايي از اين دست با آگاهي از تاثير گذاري شان بايد در سياستگذاري كلان تلويزيون جا داشته باشند و در برنامه ريزي مشخصي گام به گام هدفي روشن را پيش ببرند اما تهيه كننده مجموعه مورد نظر حرف ديگري زد : تصور عمومي همين است و به نظر مي رسد نبايد مجموعه هايي از اين دست تنها با اصرار وفشار و زحمت چند نفرخواص طراحي وداستان پردازي ، و پيگيري كلان ومفصل و باحرص و جوش درگوشه اي ازتلويزيون اين كشور ساخته شود، آنهم با بودجه اندك حقير . به نظر مي رسد نبايد براي هرمرحله از ساخت آن خون دلها خورده شود . تصور مي شود اين توليدات بايد در سياستگذاري استراتژيك تلويزيون ما وجود داشته باشد ، نه اينكه تعدادي افراد محدود بيايند با دردسر و مشكلات كاركنند اما متاسفانه واقعيت چنين نيست . توليد اين فيلم - مجموعه آنقدر مشكل داشت ،كه دوستي بين ما درطول كارداشت بهم مي خورد . چون واقعا به مشكلات جدي خورده بوديم و هنوز هم با بخشي از مشكلات مالي باقيمانده ازاين فيلم ،همراه وعجين هستيم .

نشانه ها را جدي بگيريد

سجاد پور در ادامه گفت : از مجموعه فرهنگي كلان كشور خواهش مي كنم اين نشانه ها راجدي بگيرند . وقتي توليد يك اثر دراين حد ساده ، موجب بازتاب هاي تند وسياسي مي شود . پس بيائيم در همين ميدان بجنگيم ودشمن رامجبور كنيم كه با آثار هنري برخورد كند . اگر چنين شود ،دشمن تمام شعارهاي كليدي اش را زير پا خواهد گذاشت ، و رسوا خواهدشد . بايداين جريان را بصورت داستانهاي مردم فهم ، جذاب ومشخص دنبال كنيم و آن را ازنقطه هاي تك درآورديم وبه يك خط ومنحني مشخص تبديل كنيم .

اديان ديگر هم نظر بدهند

سجادپور دراين نشست تاكيد كرد : خوب بود امروز دوستاني هم ازاديان ديگر ، دعوت مي كرديد بخصوص از يهودي هايي كه دركشورمان هستند . يا ازنماينده مسيحي ها دعوت مي كرديد . چون در كشوري زندگي مي كنيم كه اين اديان به بهترين شكل ممكن كنارهم زندگي مي كنند وخيلي از اتفاقاتي كه در طول ساخت اين فيلم بنا به مستند بودن قضيه ، و امكان بازتاب هايي كه بود رخ داد هم ميهنان يهودي ما را ياري مي كردند . و فيلم كه ديده شد ، آنها جاهايي ما را راهنمايي كردند كه خودم متاسف شدم چرا اين فيلم يكسال بعد ساخته نشد . با مستندات بهتري مي شد كاررا ارائه داد ، و شايد بيشتر از اين تاثير مي گذاشت . حضور اين عزيزان ، بد نبود وانشاءالله در جلسات بعدي هم حضور پيدا كنند.

مخاطب " چشمان آب زهرا " را دوست ندارد

بسياري از منتقدين و صاحب نظران در زمان پخش داخلي مجموعه معتقد بودند " چشمان آبي زهرا " به دليل ضعف ساختاري با مخاطب ارتباط برقرار نمي كند ولي موفقيت داخلي و خارجي اين فيلم - مجموعه روايتي تازه را بيان مي كند . سجاد پور در اين باره گفت : ما و دوستاني كه كار را شروع كردند ، نظرمان اين بود كه مخاطب اصلي ، خداست و بنده اي خدا هم حتما به آن توجه مي كنند . با توجه به قصه كه سير عاطفي داشت ، مي دانستيم مخاطبيني را جذب خواهد كرد . مطمئن بوديم اينگونه قصه ها دردنيا واكنشهايي دارد . اما فكر نمي كرديم كشورهاي ديگر تا اين حد واكنش نشان دهند . آنهايي كه مدام بحث آزادي و آزادانديشي دارند ، مخالفان اين نظام را در خودشان جاي مي دهند و روزي شان را تامين مي كنند . وقتي جمهوري اسلامي مي گويد اينها تروريست هستند ، خيلي طول مي كشد تا تصميم بگيرند با آنها چه كنند تا بدون سروصدا و باكمال احترام ، تروريستهاي ضد كشور ما را به جاي ديگر منتقل كنند ، كه بتوانند راحت تر عليه ما اقدام كنند . حالا مي آيند راجع به فيلمي كه كاملا متكي بر حقايق بوده واكنش نشان مي دهد . آن هم در مرود اثري كه سازندگانش مي خواستند عواطف مخاطب خود را بيش از حد جريحه دار نكنند . البته ما دراين ماجرا خيلي تخفيف داديم و نمي خواستيم زياد به مسائل احساسي بپردازيم و دراوج جنايتي كه در فلسطين توسط صهيونيستها اتفاق مي افتد ، تخفيف داديم .

دليل ممنوعيت پخش شبكه جهاني سحر چگونه متولد شد

علي درخشي كارگردان مجموعه، ديگر مهمان نشست خبرگزاري "مهر" روايتي روشن از چگونگي شكل گيري مجموعه " چشمان آبي زهرا " را بيان كرد . وي گفت : درزمان دانشجويي قصه اي نوشتم و حتي فونداسيون يك فيلمنامه را ريختم ، كه شروع كنم. آقاي شورجه آن را خواند وگفت :" جاي اين درسرزمينهاي اشغالي است " . و به حق هم گفت . گفتم : پس من اين را به شما هديه مي كنم تا فيلم را بسازيد . ايشان هم و گفت : پس بيائيد شاكله اين كار را بريزيم . مطالعات كتابخانه اي را شروع كرديم وبه جمعبندي رسيديم و مجددا بناي قصه را گذاشتيم واز آقاي سعيد سلطاني خواستيم باقلم زيبايي كه دارد فيلمنامه اولي را نوشت . به دليل محدديت هاي مالي مجددا فيلم را بازنويسي كردم و كار استشهادي وبه روز انتفاضه را در فيلمنامه لحاظ كردم . براي بازيگري زهرا ، با 600 -700 نفر را تست زديم و خيلي از خانم ها دخترانشان را آوردند ، تا به ايشان رسيديم كه ازضريب هوشي بالايي برخوردار بود .

درخشي افزود : اين قصه ، بعد انساني و عاطفي دارد و بايد توسط منتقدين ما كالبد شكافي شود تا ببينيم چطوربوده . اما چون بايد ازاين كاردفاع شود ، معتقدم ازتكنيك خوبي برخوردار است . اگر ما وسايل حركتي بهتري داشتيم شايد بهتر جواب مي گرفتيم . تكنيك يعني پرداخت محتوا ، متناسب با مخاطب اصلي اثر . من از قبل درذهنم بود كه مخاطبين اين كار را قشرخاصي هستند . وبه اين رسيدم كه مي تواند جهان شمولي باشد . و با توجه به ايده اي كه داشتيم ، يعني پرداخت محتوا متناسب با مخاطب اصلي اثر ، كار را شروع كرديم .تمام اين فيلمنامه را دكوپاژكردم ووقتي سرصحنه ميرفتيم ، كاملا به قصه مسلط بودم و اگر هم جايي كم مي آمد ، رونوشت مي كرديم . و شايد 20 تا 30 درصد را سرصحنه عوض مي كردم ولي 70-80 درصد عين دكوپاژ پيش مي رفت .

واقعيت قابل چشم پوشي نيست

در خشي در ادامه با تاكيد بر موفقيت مجموعه در ايجاد ارتباط با مخاطب گفت : "چشمان آبي زهرا "به هرحال توانست بامخاطب ارتباط برقرار كند يعني مخاطب با شخصيت اصلي ما كه زهرا باشد ، همزاد پنداري كرد و جلورفت . ما دراين فيلم رنج و انتظاربسياري كشيديم كه جواب داد .اگر به ما بودجه دوبرابر و سه برابر مي دادند ، حاصل كاربهتر مي شد . آن زمان روي آقاي سجادپور و آقاي ميرعلايي دو تهيه كننده اثر فشار زيادي بود .

صهيون پسري كه اعضاي بدنش سرقتي است

درخشي گفت : آن پسر اسرائيلي در اين مجموعه هرروز دارد خودش را ترميم مي كند . يك روز كليه ، يك روز قلب ، ويك روز پاها . و وقتي چشمهاي زهرا در مي آيد ، ذائقه ها تلخ مي شود و ممكن است مخاطب ، واكنشي نشان دهد . براي همين گفتند آخر فيلم يك كاري كنيد كه فشار حسي مخاطب تخليه شود ، ما نيز عمليات استشهادي را گذاشتيم كه توسط برادر زهرا انجام مي شود . بهرحال " چشمان آبي زهرا " پاسخي است به نداي رهبر عزيزمان كه حدود 10-12 سال است مي گويد " تهاجم فرهنگي است " چقدر براي ما فيلم ساختند ؟" بدون دخترم هرگز"،" شمشير اسلام" كه ما را دين شمشير معرفي كنند درصورتيكه دين ما دين رحمت است و پيغمبرمان رحمه للعالمين است . اما درتيتراژ اين فيلم ، يك ذوالفقار كه زمين را نصف مي كند . همه نمازخوانها را از پشت نشان مي دهد ، بجز انورسادات و مسلمانها رامفلوك ، بيچاره و عقب افتاده نشان مي دهد كه به تكنولوژي پشت كردند . در بعضي از فيلمهايي كه مي سازند ، مي گويند جمهوري اسلامي نسبت به زنها نگرش بدي دارد . و آنان را مثله مي كند ! آنها چيزهايي كه واقعيت ندارد ، را براي ما نشان مي دهند .

درخشي به فيلم هايي اشاره مي كند كه بارها از شبكه هاي مختلف اروپايي پخش شدند ولي عليرغم ايجاد جريان هاي ضد اسلامي و ضد ايراني هرگز شبكه اي را به تعطيلي و محدوديت نكشيدند . اين درحالي ست كه برخلاف ادعاي شوراي "سه اس آ" در سريال "چشمان آبي زهرا" كه منعكس كننده اقدامات صهيونيستها عليه مردم بي دفاع فلسطين به ويژه كودكان است فرد يهودي اي وجود دارد كه با فلسطينيان همكاري مي كند. نتيجه مجموعه نيز يهودي ستريزي نسيت ولي بيان برخي واقعيات احساس خوبي نسبت به رژيم اشغالگر قدس د مخاطب باقي نمي گذارد.

ادامه دارد





