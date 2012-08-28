اجرای پروژه تصفیه خانه فاضلاب شهر جوانرود آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در آغاز این مراسم مهندس واحدی معاون استاندار کرمانشاه ضمن گرامی داشت هفته دولت گفت: خدمت به مردم راه و روش شهدای دولت است و مسولین هم بایستی خدمتگزار به مردم باشند.



وی افزود: مسولین ارشد استان وظیفه ای حمایت و پشتیبانی از طرحها و پروژه ها را به عهده دارند که در استان دنبال می شود و برای تامین اعتبار مورد نیاز اینگونه طرحها هم از محل اعتبارات استانی و ملی تلاش خواهند کرد.



در ادامه مهندس کرانی سرپرست شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه گفت: شهر جوانرود با داشتن 45 هزار مشترک آب تحت پوشش خدمات آب و فاضلاب می باشد و منابع تامین آب این شهر از طریق منابع زیر زمینی از قبیل چاه، چشمه و قنات است و دارای چندین باب مخزن ذخیره آب می باشد که علاوه بر تامین آب شرب شهری بیش از 20 روستا را خدمات رسانی می کند.



سرپرست شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه افزود: با توجه به اجرای شبکه‌های فاضلاب در این شهر و ساماندهی فاضلاب‌های جمع آوری شده به لحاظ مسایل بهداشتی و زیست محیطی ودفع و تصفیه بهداشتی فاضلاب و همچنین استفاده مجدد از پساب فاضلاب تصفیه شده برای مصارف کشاورزی و فضای سبز، ایجاد تاسیسات فاضلاب را در این شهر در دستور کار شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه قرارگرفت که این طرح پس از انجام مطالعات فنی و زیست محیطی و همچنین تعیین منابع مالی و اعتباری برای عملیاتی نمودن آن از طریق مسولین کشوری و استانی تلاش مضاعفی صورت گرفته است که نهایتا اجرای این طرح پس از مطالعات آن ازطریق مهندسین مشاور، به تصویب شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه رسیده است که امروز شاهد آغاز عملیات اجرایی آن می باشیم .



مهندس کرانی افزود: طرح تصفیه خانه فاضلاب شهر جوانرود در زمینی به مساحت 4 هکتار از نوع لجن فعال به روش هوادهی ممتد و باظرفیت فاضلاب ورودی 12000 متر مکعب در شبانه روز جمعیتی معادل 80 هزار نفر راه تحت پوشش قرارمی دهد.



سرپرست شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه تصریح کرد: این پروژه یکی از طرح های مصوب سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه می باشد که از محل مصوبات سفر مبلغ 20 میلیارد ریال تامین اعتبار شده است که در مجموع برای احداث و بهره برداری آن بالغ بر 120 میلیارد ریال هزینه خواهد شد.



مهندس رضا کرانی اظهارداشت: در صورت تامین اعتبار و تخصیص بموقع در سال1393 تصفیه خانه فاضلاب شهر جوانرودبه بهره برداری خواهد رسید.