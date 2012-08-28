چهار طرح صنعتی در منطقه آزاد قشم به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نوری ظهر سه شنبه با اعلام این مطلب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: چهار پروژه صنعتی با فعالیت در زمینه تولید بتن آماده، درب و کابینت، شن و ماسه و لوازم آرایشی و بهداشتی مجموعا با ارزش سرمایه گذاری بیش از 40 میلیارد ریال توسط بخش خصوصی در ششمین روز هفته دولت در منطقه آزاد قشم افتتاح می شود.

به گفته نوری ، بهره برداری از محصولات شرکت گل پاک قشم تولید کننده محصولات بهداشتی ، در فاز نخست با ظرفیت سالانه 360 هزار عدد و فرصت اشتغالزایی برای 13 نفر با حجم سرمایه گذاری 15 میلیارد ریال در شهرک صنعتی تولا از جمله این پروژه ها در هفته دولت است.

مدیر صنعت، معدن و تجارت منطقه آزاد قشم بیان داشت: محصولات شرکت توس پارت بتن قشم نیز با ظرفیت سالانه 129هزار مترمکعب بتن با اشتغالزایی 13 نیروی کار و 14 میلیارد ریال سرمایه گذاری طی آئین های هفته دولت در این منطقه به بهره برداری می رسد.

وی افزود: محصولات شرکت هنردکور مد قشم با ساخت درب و کابینت و ظرفیت تولید هزار و 500 درب و 12 هزار متر مربع کابینت در سال با سرمایه گذاری بیش از 10 میلیارد ریال و اشتغال 18 نیروی کار نیز همزمان با هفته دولت در این منطقه افتتاح و به بازار مصرف عرضه می شود.

وی همچنین از افتتاح پروژه تولید شن و ماسه شرکت سحر نیکان قشم با ظرفیت سالانه شش هزار تن با اشتغالزائی هفت نیروی کار مستقیم و یک میلیارد و 270 میلیون ریال سرمایه گذاری بخش خصوصی به عنوان دیگر پروژه صنعتی هفته دولت در منطقه آزاد قشم نام برد.

15 پروژه سازمان منطقه آزاد قشم و بخش خصوصی تحت حمایت این سازمان طی آئین های ویژه هفته دولت با اعتباری حدود 400 میلیارد ریال در بخش های عمرانی، تجاری، صنعتی و گردشگری در نقاط مختلف جزیره قشم افتتاح و کلنگ زنی می شود.