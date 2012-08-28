اجلاس جنبش غیرمتعهدها دستاوردهای بین المللی موثری برای ایران دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خلخالی بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل استانداری سمنان با بیان اینکه برگزاری اجلاس سران غیرمتعهد می تواند دستاوردهای بین المللی خوبی برای کشور داشته باشد، افزود: نظام جمهوری اسلامی ایران رویاروی استکبار جهانی دارای ایدههای روشنی است.
وی اظهار داشت: تاکنون برگزاری و استقبال کشورها از اجلاس غیرمتعهدها نشان داده است که آنها به استکبار جهانی و تبلیغاتش توجهی نمی کنند.
خلخالی عنوان کرد: ملتهای جهان از ملت ایران آموختهاند که میتوان مقابل زیادهخواهی آمریکا و متحدان او ایستاد و از منافع مشروع ملت ایران برای دستیابی به دانش هستهای و اهداف صلحآمیز حمایت کرد و به آرمانهای کلیدی خود در این حوزه دست یافت.
معاون سیاسی امنیتی استانداری سمنان تاکید کرد: آمریکا، صهیونیسم و همدستان آنها تبلیغات گسترده ای برای کم اهمیت جلوه دادن اجلاس غیرمتعهدها در تهران داشتند که مثل همیشه شکست خوردند.
وی افزود: بیش از 100 کشور غیر متعهد که بیش از 60 درصد جمعیت جهان را تشکیل می دهند دعوت ایران را برای شرکت در این اجلاس اجابت کرده اند و این فرصتی برای شکست خط تحریم و انزوای دروغین ایران و آشکار شدن دروغ بزرگ دشمنان بشریت و جهان اسلام است.
خلخالی گفت: ملتهای جهان این حقیقت را از ملت بزرگ ایران آموختهاند که میتوان بیش از سه دهه رویاروی تحریمهای اقتصادی غرب مقاومت و زیرساختهای اقتصادی کشور را تقویت کرد و به یک سکوی پرش برای تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی بزرگ تبدیل شد.
وی در پایان اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران می تواند فرصت مناسبی برای وحدت و انسجام حداکثری کشورهای غیرمتعهد، دفاع از صلح جهانی و دفاع از حقوق بشر و ادیان الهی فراهم آورد.
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