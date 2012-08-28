پیگیری سرنوشت ایرانیان ربوده شده در لیبی در حاشیه اجلاس غیر متعهدها

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد خبری اجلاس عدم تعهد، علی سعیدلو رئیس ستاد برگزاری شانزدهمین اجلاس عدم تعهد در تهران از برگزاری اجلاس سه جانبه میان وزیر خارجه لیبی، رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ جهانی و دکتر فقیه رئیس جمعیت هلال احمر ایران به منظور بررسی وضعیت هیات 7 نفره جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

در این جلسه قرار است در خصوص سرنوشت هیات 7 نفره هلال احمر جمهوری اسلامی ایران که در لیبی ربوده شده‌اند بحث‌های جدی صورت گیرد و هرچه سریعتر این افراد به ایران بازگردانده شوند.

رئیس ستاد همچنین از نامه خانواده‌های ربوده شده ایرانی خبر داد و گفت: این نامه قرار است توسط بنده به بان‌کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد در حاشیه اجلاس عدم تعهد در تهران تحویل داده شود.