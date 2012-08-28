حمایت از تولیدات داخلی گام اساسی برای مقابله با جنگ اقتصادی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رجبعلی بازیاد در همایش روز بسیج اصناف که صبح سه شنبه در محل تالار نصر پادگان شهید برونسی بجنورد برگزار شد، با تأکید بر اینکه باید در مقابل جنگ اقتصادی دشمنان، اقتصاد مقاومتی شکل دهیم، گفت: اصل اول در تحقق این مهم، توجه اساسی به تولیدات داخلی و استفاده از محصولات ایرانی است.

وی افزود: در شرایط امروز که هجمه سنگینی از تحریم‌ها علیه کشورمان ایجاد شده، باید با گسترش فرهنگ کار و مصرف تولیدات داخلی به مقابله با تحریم‌ها بپردازیم.

سرهنگ بازیاد در ادامه به مسائل منطقه‌ای، بیداری اسلامی، حقوق هسته‌ای ایران و انتخابات پیش رو پرداخت.

مسئول سازمان بسیج اصناف سپاه جوادالائمه (ع) خراسان شمالی نیز با اشاره به جمعیت 24 هزار نفری اصناف استان، افزود: این تعداد در قالب 144 اتحادیه و 7 مجمع امور صنفی سازماندهی شده‌اند.

سرهنگ محمدعلی فکری افزود: در راستای تحقق بازار اسلامی، تا کنون 3 هزار و 500 نفر از اصناف استان، دوره‌های آموزشی فقه بازار را گذرانده اند.

وی تشکیل حلقه‌های صالحین بسیج، جذب حداکثری جمعیت اصناف استان به تشکل بسیج، برگزاری شورای امر به معروف و نهی از منکر و جلوگیری از واردات قاچاق کالا را از جمله مهم‌ترین برنامه‌های این سازمان اعلام کرد.

رئیس مجمع امور صنفی شهرستان بجنورد نیز از تشکیل 98 شورای امر به معروف و نهی از منکر در اتحادیه‌های خراسان شمالی خبر داد.

محمود اسدی با اشاره به اینکه 33 پایگاه بسیج اصناف در خراسان شمالی درحال فعالیت است، افزود: بسیج اصناف استان در طول هشت سال دفاع مقدس 100 شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

در پایان از خانواده شهدای اصناف و همچنین اصناف نمونه استان تقدیر و تجلیل شد.

