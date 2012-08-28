محمد مرسی وارد پکن شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی ، رسانه های چینی از ورود "محمد مرسی" رئیس جمهوری مصر به پکن خبر دادند.

این منابع اعلام کردند: رئیس جمهوری مصر ظهر امروز به وقت محلی برای سفری سه روزه که به دعوت "هو جین تائو" همتای چینی اش بوده است، وارد پایتخت این کشور شد.

منابع فوق بیان کردند: وی قرار است با مسئولان برجسته چینی مذاکراتی برگزار کند و در نشست بازرگانان دو کشور نیز حضور پیدا کند.

شایان ذکر است سخنگوی مرسی قبلا هدف سفر وی به چین را اهداف اقتصادی دانسته بود. مرسی قرار است برای شرکت در نشست عدم تعهد پس از پکن به تهران عزیمت کند.