آغاز ارزیابی طرح نامه های طلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون پژوهش حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به اینکه ارزیابی طرح‌نامه های طلاب آغاز شده است، اضافه کرد: پس از اعلام نواقص طرح‌نامه ها به پژوهشگران، نگارش مقالات آغاز می شود و در نهایت آثار فاخر علمی، که مستند و مطابق با اسلوب و شیوه نگارش باشند با تصویب شورای نشر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران، به زیور طبع آراسته خواهند شد.



وی از این فعالیت به عنوان آغازگر حرکتی عظیم در حمایت از پژوهشگران توانای حوزه های علمیه خواهران یاد کرد و افزود: امیدواریم پژوهشگران به صورت جدی وارد عرصه های علمی - تحقیقی کشور شوند و توشه ای ثمین از آثار و برکات قرآنی را تقدیم ره‌پویان علم کنند.



خالقی "مشارکت سیاسی بانوان در قرآن"، "نقش هنر تصویرگری در انتقال مفاهیم قرآنی"، "قرآن‌ستیزی در فضای مجازی"، "حقوق فرزندان در مبانی قرآن" و "قرآن و سنت های زندگی" را عناوین برخی از مقالات درنظر گرفته شده برای نگارش از سوی طلاب ذکر کرد.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به سیاه‌نمایی‌های دشمن درخصوص برگزاری اجلاس عدم تعهد در تهران گفت: در شرایطی که دشمن متوجه بی‌ثمر ماندن تدابیرش شده است، تشدید جنگ روانی طبیعی است.



پژوهشگران برتر حوزه‌های علمیه خواهران مقالات قرآنی می‌نگارند



معاون پژوهش حوزه‌های علمیه خواهران گفت: فرصت مناسبی برای نگارش مقالات قرآنی از سوی پژوهشگران برتر حوزه‌های علمیه خواهران فراهم آمده است.



محمود خالقی اظهار کرد: با همت "معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران" و حمایت "شورای توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی" وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برای نخستین بار با تأمین بودجه لازم، فرصت مناسبی در اختیار پژوهشگران قرآنی قرار گرفته است تا با انجام پروژه های تحقیقاتی قرآنی، ضمن ظهور و بروز استعدادهای خود، از حمایت های مادی و معنوی لازم نیز برخوردار شوند.



وی افزود: در همین راستا و بر اساس برنامه ریزی های انجام گرفته، 150 نفر از پژوهشگران مدعو در "دومین هم اندیشی پژوهشگران برتر"، موضوع یا مسئله پژوهشی قرآنی را انتخاب کردند و طرح‌نامه های تحقیق را به رشته تحریر درآوردند.