هشت پروژه خدماتی و رفاهی در مازندران افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سیف الله فرزانه گفت: این هشت پروژه شامل یک هتل سه ستاره، یک هتل آپارتمان یک ستاره، یک مهمانپذیر، چهار واحد پذیرایی و یک سفره خانه سنتی بوده که در شهرستانهای گلوگاه، بابلسر، قائم شهر، سوادکوه، آمل، محمود آباد و رامسر افتتاح می شود.



وی افزود: این پروژه ها به ارزش 150 میلیارد و 800 میلیون رال، در سراسر استان به سرمایه گذاری رسید و 140 فرصت شغلی در استان ایجاد شده است.



مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یادآور شد: فاز نخست کمپینگ مجتمع سبز گستر هوتو در شهرستان بهشهر، مجتمع بین راهی هراز آمل و آسفالت راه دسترسی دریای آرام گلوگاه از دیگر پروژه های عمرانی بوده که همزمان با هفته دولت به بهره برداری می رسد.



بی توجهی به صنایع دستی در شان استان نیست



مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مازندران گفت: بی توجهی به صنایع دستی در شان مازندران نیست.



سیف الله فرزانه از عدم حضور تمامی دستگاه های مشمول این قانون در جلسه انتقاد کرد و افزود: این اعتبارات که از محل اعتبارات تملک دارایی تعیین شده صرفا در این زمینه می تواند هزینه شود در غیر این صورت تا پایان سال مالی برگشت خواهد خورد.



وی افزود: این جلسه در جهت اجرایی شدن قانون خرید محصولات هنری و صنایع دستی و هنرهای سنتی بر اساس بند 119 قانون بودجه سال 90 تصویب و آیین نامه اجرایی آن در اردیبهشت ماه سالجاری به بیش از 22 دستگاه مشمول این قانون ابلاغ شده و زمان اجرای آن نیز تا پایان سال مالی است.