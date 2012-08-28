دومین سلامتکده تخصصی طب سنتی کشور در اردکان افتتاح می شود

مجید امتیازی رییس دانشکده طب سنتی اردکان و متخصص طب سنتی یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی استان یزد پس از تهران دومین مرکز استانی در کشور است که به صورت اختصاصی اقدام به راه اندازی و ایجاد سلامتکده تخصصی طب سنتی یا همان کلینیک ویژه تخصصی طب سنتی کرده است که فردا صبح با حضور دکتر شمس مشاور زیر بهداشت و ریاست دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران افتتاح خواهد شد.



وی افزود: هم اکنون تعداد 5 دانشجوی دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران از سهمیه پذیرفته شدگان دانشکده طب سنتی اردکان هستند که به محض فراهم شدن شرایط زیربنایی آموزشی ادامه تحصیل آنها در محل دانشکده طب سنتی اردکان محقق خواهد شد.

به گفته امتیازی استان یزد دومین استان در کشور است که اقدام به راه اندازی سلامت کده تخصصی طب سنتی می کند.

سلامتکده تخصصی طب سنتی یزد اولین مرکز در کشور است که ریاست آن نیز به عهده مجید امتیازی متخصص طب سنتی است.