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۷ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۰۴

بیگی به مهر خبر داد:

اختصاص 14 میلیون وام به واحدهای روستایی زلزله زده

اختصاص 14 میلیون وام به واحدهای روستایی زلزله زده

تبریز - خبرگزاری مهر: استاندار آذربایجان شرقی از اعطای 14 میلیون تومان وام جهت بازسازی واحدهای روستایی منازطق زلزله زده خبر داد.

احمد علیرضا بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر گفت: این میزان تسهیلات با نرخ 4 درصد در اختیار صاحبان املاک قرار می گیرد.

وی افزود: برای بازسازی خانه های شهری آسیب دیده از زلزله هم مبلغ 20 میلیون تومان پرداخت می شود و برای تعمیر خانه های آسیب دیده نیز مبلغ پنج میلیون تومان با نرخ چهار درصدی پرداخت می شود.

بیگی در خصوص نحوه پرداخت کمک بلاعوض یک میلیون تومانی به زلزله زدگان نیز گفت: در این امر کرامت انسان ها در نظر گرفته شده است و مبلغ مورد نظر به حساب آنها در قالب یارانه واریز خواهد شد.

استاندار آذربایجان شرقی در خصوص بازسازی واحدهای مسکونی هم گفت: با مدیریت انجام شده از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصالح مورد نیاز برای بازسازی مناطق زلزله زده تامین شده که در صورت عدم مدیریت بازار قیمت ها به شدت افزایش می یافت.

بیگی ادامه داد: ساخت منازل تا مرحله سفیدکاری ادامه می یابد و پس از آن برای اعمال سلایق شخصی در اختیار مالکین قرار می گیرد.

کد مطلب 1682977

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