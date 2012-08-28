سد گلوگاه کورین زاهدان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار سیستان و بلوچستان ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح این سد اظهار داشت: سد گلوگاه زاهدان با اعتباری بالغ بر 170 میلیارد ریال و حجم آبگیری 75 میلیون متر مکعب امروز به بهره برداری رسید.

حاتم نارویی گفت: سد گلوگاه از طولانی ترین و پرحجم ترین سدهای تغذیه ای کشور است.

وی هدف از احداث این سد را کنترل سیلاب و مهار آب های سطحی به مقدار متوسط سالیانه25 میلیون متر مکعب عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه قبل از احداث این سد آبهای سطحی و سیلاب ها وارد کویر می شده است، افزود: با استفاده از این سد آب مورد نیاز برای سه هزار و 500 هکتار اراضی دشت شورو تامین می شود.

استاندار سیستان و بلوچستان همچنین با اشاره به اقلیم خشک و خشکسالی های استان، ضرورت توجه به احداث سد، بند سارها و مهار روان آبها و اجرای طرح های آبخیز داری را مورد تاکید قرار داد و ابراز امیدواری کرد، با آبگیری این سد و تامین آب مورد نیاز برای کشاورزی منطقه کورین و شورو، کشاورزی این مناطق توسعه یافته و زمینه اشتغال برای جوانان فراهم شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای سیستان و بلوچستان نیز در این مراسم بیان داشت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی 21 سد در استان احداث شده است که هفت عدد از این سدها مخزنی و 14 عدد دیگر آن تغذیه ای مصنوعی است.

حمید قزوینی متوسط بارندگی دراز مدت حوزه آبریز کورین را 131.5میلیمتر عنوان کرد و گفت: متوسط آبدهی این سد در محل 32.5 میلیون مترمکعب است که مقدار توان حمل رسوب رودخانه کورین در محل سد گلوگاه برابر با 81.0 میلیون مترمکعب در سال برآورد شده است.

حمید رضا پشنگ ریگی نماینده مردم خاش، میرجاوه، نصرت آباد و کورین در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم از زحمات مسئولین قدردانی کرد و تغییر الگوی کشاورزی و استفاده از سیستم های نوین آبیاری را برای توسعه کشاورزی خواستار شد.