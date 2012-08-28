به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمود رضا جمشیدی درباره اهمیت شانزدهمین دوره اجلاس عدم تعهد که در تهران در حال برگزاری است اظهار داشت: برای پی بردن به اهمیت این اجلاس باید به شرایط کنونی منطقه و جهان توجه کنیم.

وی بر همین اساس ادامه داد: در شرایطی که آمریکا و صهیونیست‌ها تمام تلاش خود را برای انزوای ایران با افزایش تحریم‌ها و فشارها انجام داده و سعی کردند که در کشورهای منطقه ناامنی ایجاد کنند، اما بیداری اسلامی که نشأت گرفته از انقلاب اسلامی بود برای دشمنان اسلام امری ناگوار محسوب می‌شد.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران با بیان اینکه اجلاس غیرمتعهدها همواره نشستی ممتاز و ویژه بوده است تأکید کرد: شانزدهمین دوره این اجلاس در سطحی عالی در تهران در حال برگزاری است و این نشان می‌دهد که کشورهای دنیا به تلاش آمریکا و رژیم اسرائیل بی‌توجه بوده‌اند.



حجت الاسلام جمشیدی با تأکید بر اینکه حضور 120 کشور از سراسر دنیا در تهران نشان دهنده اقتدار و صلابت جمهوری اسلامی و جایگاه رفیع نظام اسلامی ایران در سطح بین‌الملل است، افزود: در شرایطی که آمریکا می‌خواست میدان‌دار جهان باشد اما اکنون جمهوری اسلامی در مرکز توجهات جهانی قرار دارد.



وی بر همین اساس به بیداری اسلامی اشاره کرد و آن را انعکاسی از انقلاب ایران دانست و تصریح کرد: آمریکا و غرب درصدد القای عدم پایداری الگوی انقلاب اسلامی بودند و از این رو فشار خود را به بهانه مسائل هسته‌ای بر کشورمان افزایش دادند.



وی یادآور شد: شانزدهمین دوره اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران نشان دهنده ایستادگی جمهوری اسلامی در مقابل استکبار و حمایت از ارزش‌های انسانی و انقلابی است که ایران را به سمبل عدم تعهد تبدیل کرده است لذا امیدواریم این اجلاس بتواند در سطح بین الملل دستاوردهای خوبی برای کشورمان داشته باشد.



سیاه نمایی دشمن از وضعیت اقتصادی ایران



مدیر حوزه‌های علمیه خواهران به سیاه‌نمایی دشمن از وضعیت اقتصادی ایران پس از برگزاری اجلاس عدم تعهد اشاره کرد و اظهار داشت: در شرایطی که دشمن متوجه بی ثمر ماندن تدابیرش شده است، تشدید جنگ روانی از سوی آنها طبیعی است.

حجت‌الاسلام جمشیدی تصریح کرد: ما شاهدیم در حالی که دشمنان بر ادعاهای خلاف خود درباره ایران تأکید می‌کنند شرایط اقتصادی در سطح بین‌الملل به ضرر آنها در حال تغییر است.



تأثیر تحریم های آمریکا بر خود آنها بیش از کشور ما است



مدیر حوزه های علمیه خواهران به وضعیت قیمت نفت و بالارفتن آن برخلاف پیش بینی کشورهای اروپایی اشاره کرد و با اشاره به وضعیت نابسامان اقتصادی غرب در موضوع بنزین، نفت و مصنوعات نفتی اظهار داشت: وضعیت فعلی کشورهای اروپایی باعث فشار مستقیم به شرکت‌ها، صنایع پایه و طیف‌های کارگری شده است و حتی ما شاهدیم که در کانون‌های نفتی کشورهای اروپایی تورم در حال افزایش است، از این رو تأثیر تحریم‌های آمریکا بر خودشان بیش از کشور ما بوده است.