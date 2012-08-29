احساس نیاز به اقتصاد مقاومتی در جامعه امروز/تحریم ها دوام نخواهد داشت

عباس رهی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تاکید بر اینکه تحریم دشمنان و مبارزه با ملت ایران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به سرکردگی آمریکای جنایتکار شروع شده است و تازگی ندارد، گفت: دشمنان در این تحریم نیز راه به جایی نخواهند برد و در این کارزار اقتصادی نیز شکست خواهند خورد.

حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی بهترین راهکار برای مبارزه با بحران های موجود

رهی با بیان اینکه تحریم ها نباید مانع حرکت کشور به سمت توسعه بشوند گفت: دولتمردان از همیشه جدی تر هستند چون هدف و انگیزه آنان خدمتگزاری است.

وی با بیان اینکه حیات یک کشور به پیشرفت دانش در آن کشور وابسته است، اظهار داشت: بهترین راهکار برای مبارزه با بحران های موجود حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی است.

استاندار سمنان با اشاره به اینکه مدیریت درست، پرهیز از اسراف، استفاده درست از فرصت ها و استفاده از نیروهای بخش خصوصی و... از جمله ارکان اقتصاد مقاومتی است، اظهار داشت: برای دور زدن تحریم ها از اقتصاد مقاومتی استفاده می شود و در این راه باید از منابع خود به خوبی بهره ببریم.

برخی بر علیه دولت سیاه نمایی می کنند

رهی با اشاره به برخی تخریب ها و سیاه نمایی ها علیه دولت های نهم و دهم، تاکید کرد: باید در برابر این تخریب ها و بخصوص تخریب های سال پایانی عمر این دولت، مقاومت کرد.

وی همچنین با اشاره به تلاش دولت برای به اتمام رساندن پروژه های نیمه کاره در کشور، اظهار داشت: دولت در قالب پروژه های طرح مهرماندگار قصد دارد با همت مضاعف کارها را به نتیجه برساند.

استاندار سمنان در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: رمز موفقیت و شکوفایی انسان در زندگی استفاده از آموزه های قرآنی است.

تحریم ها نباید جلوی حرکت کشور را بگیرد

رهی با اشاره به منویات رهبری مبنی بر اتخاذ اقتصاد مقاومتی در کشور، تصریح کرد: تحریم ها نباید جلوی حرکت کشور به سوی توسعه را بگیرد و در دل سختی ها است که رشد و پیشرفت حاصل می شود.

این مقام مسئول استان سمنان با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی راهکار هوشیارانه مقام معظم رهبری در برابر تحریم هاست، اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی باعث ایجاد وحدت در جامعه و در آخر به خنثی‌ شدن حربه ‌های دشمنان می ‌انجامد.

رهی با اشاره به اینکه حمایت از تولید ملی با هدف افزایش توان رقابتی و صادرات محصول از مهمترین ابعاد الگوی اقتصاد مقاومتی است، افزود: این موضوع ضمن افزایش قدرت دفاعی و پدافندی نظام، باعث تسریع رشد و پیشرفت کشور و ایجاد اشتغال پایدار می ‌شود.

افکار عمومی باید تقویت شود

استاندار سمنان رهی با اشاره به برخی مشکلات واحدهای تولیدی، افزود: این واحدها در گذشته با کمک یارانه ها حیات داشتند هم اکنون نیز با وجود تحریم ها با تهیه مواد اولیه در کشور باید کار خود را پیش ببرند.

وی اظهار داشت: دشمن می خواهد با نفوذ در افکار عمومی حرف های خود را بر زبان عموم مردم جاری کند پس باید افکار عمومی را تقویت و مراقبت کنیم.

رهی حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی بهترین راهکار مقابله با تحریم ها دانست و گفت: باید مردم، مسئولان، فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و تجار و به معنای عام‌تر همه اقشار جامعه توجه داشته باشند که امروز این تحریم‌ها بیش از آن که سخت‌افزاری باشد، نرم‌افزاری است برهمین اساس هرگونه گسست بین مسئولان و مردم و هرگونه مشکل سیاسی، به تحقق خواست ظالمانه دشمنان انقلاب کمک خواهد کرد.

تحریم دشمنان دوام نخواهد داشت

استاندارسمنان یکی از اهداف دشمن را ایجاد نا امنی در جامعه دانست و گفت: دشمنان می خواهند از طرق مختلف از جمله تحریم ها به ما ضربه بزنند، اما این شیوه ها نمی تواند دوام زیادی داشته باشد.

وی با تاکید بر پیروی از ولایت فقیه و عمل به آرمانهای نظام اسلامی، و با اشاره به اینکه جهان در سخت ترین شرایط بحران فکری قرار دارد، خاطرنشان کرد: با اشتغال به دنیا نباید از مسیر درست منحرف شویم.

رهی افزود: دشمنان اگر بخواهند به کشور ضربه بزنند، هرگز نخواهند توانست کل سیستم را مختل کنند، بلکه قاعدتاً تلاش خواهند کرد تا در ابتدا اجزای این سیستم را مختل کنند، پس به طور قطع برای مقابله با ایجاد اخلال در چنین اقتصادی باید اجزاء سیستم را به خوبی شناسایی و مورد بررسی قرار دهیم.

بیانات و نقشه راه مقام معظم رهبری تنها در حد یک توصیه باقی نماند

استاندار سمنان با بیان اینکه مسئولان باید توجه داشته باشند که بیانات و نقشه راه مقام معظم رهبری تنها در حد یک توصیه باقی نماند، تصریح کرد: نتایج این فرامین باید در عملکرد دولت، مجلس و قوه قضائیه برای رفع مشکلات و دغدغه های مردم روشن و شفاف باشد.

وی حمایت از تولید ملی، بهینه ‌سازی مصرف، به کار انداختن سرمایه، کار بیشتر، افزایش تولید و بهره ‌وری، ارتقای کیفیت تولیدات، اجرایی شدن سیاست های اصل 44 قانون اساسی که زمینه سرمایه گذاری را فراهم می ‌کند و همچنین رصد و خنثی سازی توطئه های دشمنان از عوامل مهم تحقق اقتصاد مقاومتی است.

حمایت از تولید و سرمایه گذاری از راهکارهای اقتصاد مقاومتی است

رهی در پایان با تبریک هفته دولت، از دولتمردان خواست بگونه ای عمل کنند که کشور بتواند در برابر تهدیدات و فشارها توان مقاومت و ایستادگی داشته باشد.

استاندار سمنان دقت مردم در خرید و مصرف کالاهای ایرانی را یکی از راهکارهای ارائه شده در اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: حمایت از تولید و سرمایه گذاری از راهکارهای دیگر اقتصاد مقاومتی است.

وی در پایان، افزایش کمیت و کیفیت تولیدات داخلی را موجب افزایش قدرت رقابت پذیری تولید کنندگان داخلی در بازارهای جهانی دانست و یادآورشد: حمایت از تولید و صنعت یکی از راهکارهای کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است.