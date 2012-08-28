شورای حمایت و صیانت از آثار فرهنگی و هنری در خراسان جنوبی راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی خراسان جنوبی از راه اندازی شورای نظارت ستاد حمایت و صیانت از آثار فرهنگی و هنری به منظور حمایت و صیانت بر روند توزیع و عرضه آثار فرهنگی، هنری، ادبی و سمعی و بصری در این استان خبر داد.

محمد مطهری فر در نشست اعضای شورای نظارت ستاد حمایت صیانت ازآثار فرهنگی و هنری افزود: هدف ما از برپایی این شورا کنترل عرضه محصولات فرهنگی و هنری است که با تعامل دستگاه‌ها در استان‌ هماهنگی با قوه‌ قضاییه، اصناف و نیروی انتظامی تلاش بر این است که با مشارکت مردمی فضای فعالیت متخلفین محدود شود، لذا ‌در انجام این کار باید تمام ارگان‌ها مشارکت داشته باشند.

وی افزود: امروزه می بینیم که به سهولت محصولات غیر مجاز سمعی و بصری در معابر عمومی عرضه می شود و با توجه به برخورد مکرر نیروهای انتظامی، این موضوع تکرار می شود و این نشان دهنده این مسئله است که تنها برخورد صرف جوابگو نیست لذا بخش عظیمی از هدف گذاری ستاد باید برنامه ریزی فرهنگی باشد.

وی در پایان عنوان کرد: نظارت بر محصولات دیجیتال و نرم افزار ها، بازی های رایانه ای، انمیشن و کارتن ها، کتاب و نشریات، محصولات صوتی، پوشاک و البسه و همچنین اسباب بازی ها و سایت های مستهجن و مبتذل از اهم وظایف این شورای نظارتی خواهد بود.

130 سند مالکیت موقوفات و بقاع متبرکه خراسان جنوبی اخذ شد

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی از اخذ 130 سند مالکیت موقوفات و بقاع متبرکه خراسان جنوبی در پنج ماهه نخست سال جاری خبر داد.

حجت الاسلام محمد طاهر گرایلی، گفت: وظیفه ما در احیاء و تثبیت موقوفات بسیار سنگین است چرا که موقوفات متعلق به اهل بیت (ع) بوده و خدمت به موقوفات نوعی وظیفه شرعی بشمار می رود.

وی افزود: یکی از اساسی ترین کارها که موقوفات استان تثبیت می شود و از تجاوز و تعرض به آنها جلوگیری بعمل می آورد سند مالکیت رقبات موقوفات است.

وی تصریح کرد: در این راستا تمامی موقوفات و بقاع واماکن متبرکه شناسایی و پلاک ثبتی آنها مشخص و برای هر موقوفه و بقاع و اماکن متبرکه یک پرونده ثبتی با مشخصات پلاک ثبتی تشکیل شود.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تا کنون 55 موقوفه در بیرجند، 20 موقوفه در قاینات، چهار موقوفه در فردوس، 11 موقوفه در بشرویه و 30 موقوفه در شهرستانهای سربیشه، خضری و نهبندان سنددار شدند.

حجت الاسلام گرایلی گفت: 636 موقوفه در جریان عملیات ثبتی قرار دارند که با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان منجر به اخذ سند مالکیت می شوند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی ادامه داد: طبق تفاهمنامه مشترک فی ما بین سازمان اوقاف و ثبت اسناد و املاک کشور اقدامات مثمر ثمری در راستای سند دار کردن موقوفات و بقاع و اماکن متبرکه صورت پذیرفته است.

تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره نقاشی خط رضوی

مهلت ارسال آثار به دومین جشنواره ملی نقاشیخط و حروف نگاری رضوی در خراسان جنوبی تا 10 شهریورماه تمدید شد.

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی خراسان جنوبی از تمدید مهلت ارسال آثار به دومین جشنواره ملی نقاشیخط و حروف نگاری رضوی در این استان تا 10 شهریور ماه جاری خبر داد.

محمد مطهری فر افزود: مهلت ارسال اثر به این جشنواره یکم شهریورماه بوده که با توجه به اتمام این مهلت و درخواستهای رسیده هنرمندان می توانند آثار خود را تا 10 شهریورماه جاری به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.

وی اظهار داشت: دومین جشنواره ملی نقاشیخط و حروف نگاری رضوی از سری برنامه های دهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع) با گستره ملی همزمان با هفته کرامت در خراسان جنوبی برگزار می شود.

وی افزود: اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی ،گسترش فعالیتهای فرهنگی هنری و مذهبی و مرتبط با سیره ائمه معصومین بویژه امام رضا(ع)،گرامیداشت تولید کنندگان و پدیدآورندگان آثار برتر فرهنگی هنری در زمینه سیره، شخصیت و معارف امام رضا(ع) و کمک به انتشار گسترده تر این آثار از جمله اهداف برگزاری این جشنواره ملی است.

وی با بیان اینکه جشنواره ملی نقاشی خط و حروف نگاری رضوی رویکرد متفاوتی دارد، گفت: این جشنواره به صورت حضوری برگزار می شود.