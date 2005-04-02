ديدار مجيد مجيدي با رييس مجتمع فيلم سازي فدراسيون روسيه

به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاري "مهر"، " نظروف" ضمن تشريح جايگاه تاريخي مجتمع سينمايي موس فيلم در پيدايش و رشد و شكوفايي سينماي روسيه، گردهم آوردن تمامي امكانات مورد نياز ساخت يك فيلم تا مرحله اكران، در اين مجتمع را از ويژگي هاي موس فيلم نام برد و اظهار داشت: در اين مجتمع آثار برجسته كارگردانهاي معروفي چون "آندري تاركوفسكي" ساخته شده و معتبرترين و برجسته ترين استادان و فيلمسازان سينماي روسيه دراين مجتمع فعاليت داشته اند.

وي برهمكاري سينمايي ايران و روسيه و استفاده سينماگران ايران از ظرفيت هاي گسترده و پيشرفته موس فيلم تاكيد كرد.

مجيد مجيدي نيز در اين ديدار با تشريح وضعيت سينماي كشورمان و طرحهاي ارزشمندي چون ايجاد شهرك بزرگ سينمايي درايران ابراز اميدواري كرد با انتقال تجربه بازديد از موس فيلم به سينماگران و متوليان سينماي كشور زمينه لازم براي همكاري فراهم شود.

وي در ادامه امكان استفاده از ظرفيت هاي فني موس فيلم، ساخت مشترك فيلم سينمايي و امكان مشاركت روسيه در ساخت شهرك سينمايي ايران را سه حوزه قابل مطالعه در زمينه همكاري سينمايي دو كشور دانست.

درادامه اين ديدار، مجيد مجيدي در بازديد از بخشهاي مختلف مجتمع سينمايي موس فيلم با فناوري هاي جديد ساخت فيلم در روسيه آشنا شد.

گفتني است مجيد مجيدي براي برگزاري هفته فيلم ايران در مسكو و سن پترزبوگ به روسيه سفر كرده است.

بنابر اين گزارش به نقل از روابط عمومي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، هفته فيلم ايران به همت رايزني فرهنگي كشورمان درمسكو، از ششم فروردين ماه به مدت يك هفته در روسيه برگزار مي شود.