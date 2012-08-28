صادق درودگر در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد دیدار تیم فوتبال این باشگاه برابر داماش گیلان ضمن بیان مطلب فوق گفت: این دیداری معمولی است و مانند همه مسابقات اما بازیکنان ملوان با تمام انگیزه برای موفقیت در این مسابقه به میدان می‌روند.

وی با اشاره به غیبت مازیار زارع و آمادگی سایر بازیکنان این تیم ادامه داد: ‌هدفمان ارایه یک بازی خوب، جوانمردانه و تماشاگر پسند است و امیدواریم بتوانیم در این مسابقه به نتیجه دلخواهمان دست یابیم.

مدیرعامل باشگاه ملوان دلیل مصاحبه نکردن پورغلامی را کاهش حساسیت‌ها دانست و تاکید کرد: همگی باید کاری کنیم که آرامش به تیم برگردد. در این مدت شیطنت‌های بسیاری صورت گرفت تا شرایط تیم ما را به هم بریزد اما مدیریت، کادر فنی و بازیکنان سعی دارند بدون توجه به این مسایل کارشان به خوبی پیش ببرند.

"یک روز اعلام کردند بازی در اردبیل و روز دیگر سردار جنگل محل این مسابقه اعلام شد" وی با بیان این مساله تاکید کرد: ما به این مسایل کاری نداریم و در زمین بازی برای موفقیت تلاش می‌کنیم. البته رای کمیته انضباطی هم برای بدون تماشاگر بودن این مسابقات متاسفانه تا این لحظه اعلام نشده است. ما دوست داریم همه کارها در چارچوب قانون انجام شود. اما اشکالی ندارد اگر به ما بگویند در زمین خاکی هم با داماش بازی خواهیم کرد.

درودگر با تاکید بر این مساله که بهتر است کمتر حرف بزنیم و بیشتر عمل کنیم، ادامه داد: رای کمیته انضباطی در خصوص تخلفات صورت گرفته در بازی داماش مقابل پرسپولیس صادر شده و طبق قانون اگر رای 72 ساعت زودتر از بازی اعلام شود مادام‌الاجرا است. با توجه به اینکه یک جلسه محرومیت قابل اعتراض به کمیته استیناف نیست ما انتظار داشتیم این رای برای این مسابقه صادر شود.

وی صحبت‌هایش را این گونه ادامه داد: ما به این مساله شکایتی نکرده و نمی‌کنیم و تمام این اتفاقات را به فال نیک می‌گیریم و در حالی که این مسایل را فراموش نکرده با طمانینه با آن بخورد می‌کنیم.

مدیرعامل باشگاه ملوان در پایان گفت:‌ دوستان سازمان لیگ و کمیته انضباطی سعی کنند حق هیچکس را ضایع نکنند. ما دنبال بهانه نیستیم و با توجه به تمام اتفاقات به فکر بازی خوب، زیبا و کسب امتیاز در دربی گیلان خواهیم بود.

دیدار تیم های فوتبال داماش گیلان و ملوان بندرانزلی ساعت 19 روز چهارشنبه در ورزشگاه شهید عضدی رشت برگزار خواهد شد.