آمادگی کامل برای استقرار نظام 3+3+6 در آبادان را داریم

حبیب رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در راستای اجرای پروژه مهر و استقرار نظام آموزشی موسوم به 3+3+6 در آبادان، امسال 104 دبستان در قالب 893 کلاس درس اول تا ششم ابتدایی آماده سازی شدند.

وی افزود: از مجموع این کلاسها 745 شهری (اعم از دخترانه و پسرانه) و 148 کلاس روستایی است.



رمضانی اظهار کرد: علاوه بر آمادگی کامل برای استقرار نظام 3+3+6 در آبادان در بخش نیروی انسانی و فضا نیز کارهای کارشناسی شده و امور مرتبط انجام گرفته است.



وی تصریح کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته در ماه های اخیر با آسودگی خاطر به پیشواز سال تحصیلی جدید خواهیم رفت.



رئیس اداره آموزش و پرورش آبادان با اشاره به اینکه 320 معلم آبادانی دوره های آموزشی را فرا گرفته اند، یادآور شد: این آموزشها به دلیل تغییر کتابهای درسی پایه دوم دبستان و افزوده شدن پایه ششم بوده است که 14 مدرس کشوری این آموزشها را به آموزگاران آموخته اند.



به گفته رمضانی از تعداد کل معلمان دوره دیده، 179 آموزگار پایه دوم و 141 آموزگار نیز دوره کلاس ششم را فرا گرفتند.



وی ادامه داد: همچنین بسته های خاص آموزشی نیز که از سوی وزارت آموزش و پرورش تهیه شده است در اختیار این همکاران قرار گرفته است.