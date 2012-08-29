بهره برداری از 853 طرح مخابراتی/ بروزرسانی مراکز تلفن همراه

داوود زارعیان دراین باره به خبرنگار مهر گفت: این پروژه های مخابراتی در 5 استان کشور همزمان با هفته دولت به بهره برداری رسید که به تفکیک شامل 120 پروژه مخابراتی در استان قزوین، 250 پروژه مخابراتی در استان خراسان رضوی، 109 پروژه در استان خراسان شمالی، 204 پروژه در استان خوزستان و 170 پروژه در استان هرمزگان است.

وی با بیان اینکه شرکت مخابرات ایران بالغ بر 3 هزار پروژه مخابراتی در دست بهره برداری دارد، افزود: این پروژه ها به دلیل تراکم برنامه به تدریج تا پایان امسال راه اندازی خواهد شد.

زارعیان توسعه مراکز تلفن ثابت، بروزرسانی مراکز تلفن همراه، نصب آنتن های جدید BTS ، نصب سوئیچ های جدید، توسعه تلفن ثابت مسکن مهر و افتتاح ساختمانها و تجهیزات اداری را از جمله این طرح ها برشمرد و خاطرنشان کرد: در استان خراسان شمالی 40 مورد پروژه افتتاح شده مربوط به سیستم‌های انتقال و کافو نوری در سراسر استان است. همچنین راه اندازی 49 آنتن BTS در اقصی نقاط استان خراسان شمالی و راه اندازی 7 پروژه دیتا و بهره برداری از 5 پروژه فیبرنوری در این استان از جمله دیگر طرح است.

این مقام مسئول در شرکت مخابرات ایران با اشاره به بهره برداری از 204 طرح مخابراتی در خوزستان نیز گفت: بهره برداری از 93 طرح فیبرنوری، 42 طرح کافوی نوری، راه اندازی 17 طرح سایت جی اس ام روستایی و توسعه شبکه کابل و راه اندازی مرکز تلفن از جمله این طرح ها به شمار می رود.