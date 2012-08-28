50 نقاشی توسط هنرمندان کشور بر دیوارهای مشهد نقش می بندد

به گزارش خبر نگار مهر، مریم مهدوی در نشست خبری امور هنری شهرداری مشهد که قبل از ظهر سه شنبه در خانه هنرمندان مشهد برگزار شد گفت: تولیدات نخستین جشنواره دیوار نگاری در مشهد بر50 دیوار مشهد اجرا می شود.

مهدوی در بیان هدف و ضرورت دیوار نگاری در شهر گفت: بهینه سازی محیط شهری هدف اصلی دیوار نگاری در شهر است و هر بنایی بسته به ضرورت و کاربرد آن دیوار نگاری می شود.

وی با بیان اینکه با دیوار نگاری می توانیم محیط را تلطیف کنیم افزود: برای بهتر دیده شدن هر معبر و خیابان، دادن هویت بصری و ایجاد علامت برای استفاده افراد از هر مکان دیوارنگاری می تواند موثر باشد.

دبیر جشنواره ملی دیوار نگاری شهری افزود: دیوار نگاری رسانه ای ماندگار است این رسانه پیشینه تاریخی دارد و باید در این زمینه به صورت علمی کار شود تا نیاز به پاکسازی نداشته باشیم.

وی بیان کرد: دیوار نگاری از نقاشی سنتی جدا ست و در کنار مصالح جدید باید آنقدرهویت بخش باشد تا در فضای مدرن امروزی خودش را بیان کند و تعریفی مشخص از خود ارائه دهد.

وی در توضیح بیشتر از دیوار نگاری افزود: در هنر دیوار نگاری تلفیقی از هنرهای مختلف را داریم و واژه دیوار نگاری زاییده این جشنواره است و مخاطبین باید بدانند که منظور از برگزاری این جشنواره چیست.

مهدوی با بیان اینکه خانه هنرمندان کارخانه ای در شهر از هنر دیوارنگاری ایجاد کرده است گفت: برای هویت بخشی به این هنر کار گروه علمی تشکیل شد که در ساختن این هویت موثر بود.

وی با تاکید بر خصوصیت بین رشته ای بودن دیوار نگاری در شهر بیان کرد: این هنر صرفا استفاده از رنگ بر روی دیوار نیست بلکه هنر مندان در رشته های مختلف مثل نقاشی و گرافیک در این هنر می توانند فعالیت کنند.

وی یاد آور شد: در همایش علمی و پژوهشی که 17 تیر ماه امسال برگزار شد مقالاتی از اساتید در زمینه دیوار نگاری به جشنواره ملی دیوار نگاری ارائه شد و مقالات قبل از فراخوان جشنواره روی سایت قرار گرفت تا هنرمندان با این هنر بیشتر آشنا شوند.

وی تاکید کرد: تولیدات این جشنواره بر روی 50 دیوار از شهر مشهد به اجرا درخواهد آمد و از دهم شهریور ماه امسال شاهد شروع به کار 50 تیم از هنرمندان این رشته بر روی دیوار های شهر مشهد خواهیم بود.

وی یادآور شد : 1306 طرح به جشنواره رسید و تنوع شیوه ها را در طرح های رسیده داشتیم که نگاه کیفی درحین پویایی از شاخصه های جشنواره بود و موضوعات کارشده در جشنوار نیز فرهنگ عامه، مشهد پایتخت معنوی مردم ایران، شهدا در میان ما زندگی می کنند، فردوسی و شاهنامه، چهره های اساتید و فرح بخشی به مردم بود.