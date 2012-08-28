  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۷ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۰۹

به مناسبت هفته دولت؛

دو پروژه بهداشتی در شهرستان نیکشهر افتتاح شد

دو پروژه بهداشتی در شهرستان نیکشهر افتتاح شد

نیکشهر - خبرگزاری مهر: سرپرست شبکه بهداشت و درمان نیکشهر گفت: به مناسبت هفته دولت خانه بهداشت روستاهای نیامکند و چاه علی این شهرستان به بهره ‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمن بقایی ظهر سه شنبه در حاشیه مراسم افتتاح این طرح ها اظهار داشت: برای احداث خانه بهداشت روستای چاه علی 213 میلیون ریال و جهت احداث خانه بهداشت روستای نیامکند 430 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی هزینه شده است.

وی گفت: با بهره برداری از این خانه های بهداشت دو هزارو 21 نفر از مردم منطقه می توانند از خدمات بهداشتی و درمانی آنها بهره مند شوند.

وی افزود: علاوه بر فراهم شدن امکان ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به ساکنان، زمینه اشتغال دو نفر نیز در این روستاها فراهم می ‌شود.

این مراسم با حضور سرپرست فرمانداری نیکشهر، امام جمعه شهرستان و جمعی از مسئولان برگزار شد.

کد مطلب 1683069

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها