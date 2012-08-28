دو پروژه بهداشتی در شهرستان نیکشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمن بقایی ظهر سه شنبه در حاشیه مراسم افتتاح این طرح ها اظهار داشت: برای احداث خانه بهداشت روستای چاه علی 213 میلیون ریال و جهت احداث خانه بهداشت روستای نیامکند 430 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی هزینه شده است.

وی گفت: با بهره برداری از این خانه های بهداشت دو هزارو 21 نفر از مردم منطقه می توانند از خدمات بهداشتی و درمانی آنها بهره مند شوند.

وی افزود: علاوه بر فراهم شدن امکان ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به ساکنان، زمینه اشتغال دو نفر نیز در این روستاها فراهم می ‌شود.

این مراسم با حضور سرپرست فرمانداری نیکشهر، امام جمعه شهرستان و جمعی از مسئولان برگزار شد.