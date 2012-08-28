طرح نهضت آبیاری نوین زمینه ساز توسعه کشاورزی/بیجار قطب کشاورزی کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل جمشیدی صبح سه شنبه در سومین کرسی آزاد اندیشی که با موضوع توسعه عملی، فرهنگی و اقتصادی شهرستان بیجار برگزار شد، اظهار داشت: خوشبختانه مهاجرت معکوس از شهر به روستا آغاز شده است و جمعیت بیجار از روند رو به رشدی برخوردار است.

وی به اراضی قابل کشت در سطح شهرستان بیجار اشاره کرد و افزود: شهرستان بیجار با برخورداری از 300 هزار هکتار اراضی کشاورزی قابل کشت به عنوان قطب کشاورزی استان شناخته شده است.

فرماندار شهرستان بیجار ادامه داد: از این میزان 150 هزار هکتار آن به کاشت گندم اختصاص می یابد که این امر بیانگر نقش کشاورزی در توسعه اقتصادی این شهرستان است.

جمشیدی در ادامه با تاکید بر استفاده از کشت آبی عنوان کرد: متاسفانه بیش از 90 درصد گندم این شهرستان به صورت دیم کشت می شود و این در حالی است، که سالانه بیش از 960 میلیون متر مکعب آب سطحی از حوزه های آبخیز شهرستان بیجار خارج می شود.

گفتنی است در این نشست اساتید دانشگاهی، دانشجویان و نخبگان اقتصادی و جمعی از مدیران شهرستان نیز پس از تشکیل کارگروه های تخصصی در بخش های مختلف، نظرات و راهکارهای خود را در خصوص عوامل توسعه نیافتگی و راه های پیشرفت همه جانبه شهرستان بیجار بیان کردند.