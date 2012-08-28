استفاده از ورزشکاران برای ترویج نماز تاثیرگذار و موفقیت آمیز است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محسن قرائتی در نشستی با موضوع نماز و تبیین جایگاه آن در ورزش که با حضور مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی و تعدادی از نمایندگان سازمان های مردم نهاد، روسای هیئت های ورزشی و ورزشکاران برتر استان برگزار شدگفت: مسئولان فعال در عرصه ورزش نیز باید در برنامه های اقامه نماز حضور فعال داشته تا الگویی در این زمینه برای ورزشکاران باشند.

وی پیشنهاد کرد: در هر مجموعه ورزشی یک اسلام شناس به منظور معرفی هرچه بهتر مسائل دینی و اعتقادی و پاسخ به سوالات بیشماری که برای نوجوانان و جوانان علاقه مند به ورزش پیش می آید حضور داشته باشد.

وی جایگاه ورزش در اشاعه روحیه همکاری، تعاون و مهرورزی در جامعه را بسیار با ارزش دانست و گفت: با انجام ورزش می توان با تجربه کردن لذت های حلال، به جامعه و کشور خدمت رسانی کرد و در حوزه الگوسازی فرهنگی در بعضی از مسائل وارد شد.

حجت الاسلام قرائتی تغییر در نوع پاداش اهدایی به ورزشکاران مدال آور را لازم دانست و گفت: بهتر است؛ با انجام کارهای ماندگار تقدیر درستی از این ورزشکاران به جا آید به عنوان مثال می‌توان با ساخت یک کارخانه و اهدا به ورزشکاران مدال آور در مباحث ایجاد اشتغال، تولید و سرمایه نیز گام های موثری برداشته شود.

وی با اشاره به اهمیت رفتار ورزشکار پس از کسب عنوان قهرمانی در میادین بین المللی اظهار داشت: یک ورزشکار با به جا آوردن سجده شکر بعد از بدست آوردن مدال می تواند به راحتی فرهنگ و اعتقادات خود را به دنیا نشان دهد در صورتی که انجام این امر توسط یک مبلغ دینی بسیار زمانبر و کاری دشوار است.