به گزارش خبرنگار مهر ،‌ شصت و نهمین جشنواره فیلم ونیز از ۲۹ اوت ۲۰۱۲ تا ۸ سپتامبر ۲۰۱۲ در ونیز اینالیا برگزار خواهد شد.

این جشنواره با نمایش فیلم بنیادگرای ناراضی ساخته میرا نایر سینماگر هندی تبار است.

مایکل مان کارگردان آمریکایی، رئیس هیئت داوران بخش مسابقه بین‌الملل را به عهده دارد و فیلم ساخته کیانوش عیاری، تنها فیلم ایرانی است که در این دوره پذیرفته شده‌است. همچنین رامین بحرانی، فیلمساز جوان ایرانی مقیم آمریکا نیز با فیلم "به هر قیمت"، نامزد دریافت شیر طلایی ونیز خواهد بود.

به گفته آلبرتو باربرا مدیر جشنواره که جانشین مارکو مولر شده، تم اصلی جشنواره امسال ونیز، بحران اقتصادی، بحران ارزش ها و بحران سیاسی است که در انتخاب فیلم ها، این تم ها در نظر گرفته شده است.