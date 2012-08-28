اعزام اکیپ ماشین آلات استان قم به مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد دلاوری با اشاره به عناوین کمک های ارسالی از استان قم برای یاری رسانی به هموطنان زلزله زده در استان آذربایجان شرقی، اظهار کرد: همزمان با وقوع زلزله دلخراش در استان آذربایجان شرقی، استان قم نیز برای مدد رسانی به مناطق آسیب دیده از زلزله، اعلام آمادگی کرد.



وی از اعزام اکیپ ماشین آلات استان قم به مناطق زلزله زده خبر داد و افزود: در قالب این اکیپ جمعاً 9 دستگاه انواع ماشین الات شامل 6 دستگاه کامیون و 3 دستگاه لودر، باب کت و بیل بکهو برای آوار برداری در ده روستای شهرستان هریس اعزام شدند.



معاون امور عمرانی استانداری قم همچنین به اعزام کاروان 30 نفره از استان قم به مناطق زلزله زده اشاره و تصریح کرد: علاوه بر موارد یاد شده، 10 هزار بطری آب معدنی، 2 هزار 500 عدد ظرف آب بیست لیتری، ده تن کنسانتره دام و طیور و 6 چشمه سرویس بهداشتی و حمام سیار، دیگر کمک های استان قم به مناطق زلزله زده هستند.

