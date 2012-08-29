سهیلا نجم نویسنده و محقق در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: امروزه فیلمهای تلویزیونی زیادی بدون شناخت دقیق با مفهوم تله فیلم، در کشورمان ساخته میشوند. دلیل این عدم شناخت هم مرز دقیقی است که میان سینما و تلویزیون وجود دارد که موجب میشود برخی مواقع، تله فیلمها را به عنوان فیلم سینمایی مطرح کنند.
وی افزود: ساختار فیلمهایی که برای تلویزیون ساخته میشوند، بنیادشان و همینطور نقطه اشتراکشان با آثار سینمایی در این کتاب بررسی شده است. همچنین سعی شده متن کتاب حالتی کاربردی داشته باشد. این کتاب ابتدا یک طرح پژوهشی به سفارش اداره کل پژوهش صدا و سیما بود که اینگونه طرحها در صورت تمایل نویسنده، در قالب کتاب هم منتشر میشوند. بنابراین قرار شد نتایج این طرح هم در قالب یک کتاب به انتشار برسد.
این محقق درادامه گفت: این کتاب حاوی پیشنهادهایی برای افرادی است که علاقه به تولید فیلم تلویزیونی دارند. تاکید بر نکاتی مانند این که مخاطب این مدیوم نسبت به مخاطب سینما، عامتر است نیز از موضوعاتی است که به عنوان تفاوت فیلمهای تلویزیونی با فیلمهای سینمایی مطرح شده و در کتاب درج شدهاند.
نویسنده کتاب «هنر نقالی در ایران» گفت: آماده سازی متن کتاب «ویژگیهای ساختاری تلهفیلم» چندی پیش به پایان رسیده و آن را تحویل اداره کل پژوهشهای صدا و سیما دادهام تا آن را به چاپ برسانند. کتاب در حال حاضر مراحل چاپ را طی میکند.
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