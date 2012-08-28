تخصیص 209 میلیارد ریال تسهیلات کشاورزی/1916 طرح به بانک معرفی شد

محمد جمیل ویسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های طرح توسعه کشاورزی، اظهار داشت: میزان اعتبار طرح های توسعه کشاورزی در کل کشور 66 هزار میلیارد ریال است که سهم استان کردستان از این میزان اعتبار دو هزار و 300 میلیارد ریال است.

وی افزود: در حال حاضر استان کردستان به لحاظ پرداخت تسهیلات در رتبه دوم کشوری قرار دارد که این امر می تواند در توسعه بخش کشاورزی موثر باشد.

مدیر شعب بانک کشاورزی کردستان بیان کرد: در حال حاضر هزار و 916 طرح توسعه کشاورزی با اعتباری بالغ بر 958 میلیارد ریال به بانک های عامل معرفی شده اند.

ویسی در ادامه یادآور شد: بخش مرغداری، دامپزشکی و مکانیزاسیون بیشترین سهم تسهیلات پرداختی را در استان کردستان به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: طرح های صنایع تبدیلی، واحدهای پرورش قارچ، احداث گلخانه، توسعه باغات و ایجاد واحدهای گاوداری از دیگر طرح هایی است که به بانک های عامل معرفی شده اند.

مدیر شعب بانک کشاورزی کردستان اظهار داشت: از مجموع طرح های معرفی شده 157 طرح با نداشتن توجیه اقتصادی و مستندات رسمی تائید نشده است.

ویسی در پایان گفت: 697 فقره از طرح ها منجر به عقد قرار داد شده است که برای اجرای این طرح ها 209 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.