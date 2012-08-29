حجت الاسلام دکتر قاسم کاکایی در مورد اینکه بسیاری از ما ایرانیان در مورد موضوعات گوناگون و بدون آنکه در آن تخصصی داشته باشیم اظهارنظر میکنیم و دلایل این «همه چیزدانی» به خبرنگار مهر گفت: این فرهنگ از دوران مدرسه در ما نهادینه شده است. یعنی بیشتر معلومات ما متکی بر محفوظات و شنیدههای آموزگاران ما است. ولی در علوم عقلی اینطور نیست و دانش اندوزان همه چیز را با دلیلش میپذیرند. در علوم نقلی است که ما بدون دلیل همه چیز را میپذیریم. این در نظام آموزشی ما از معلم به معلمهای نسلهای آتی انتقال مییابد و معلم خود را همه چیز دان میپندارد.
این استاد فلسفه و عرفان اسلامی دانشگاه شیراز تصریح کرد: چنین فردی برای حفظ مقام خود داناییاش را به رخ مردم میکشد و طبق این شعر که دانایی توانایی است خود را قدرتمند جلوه میدهد که به نوعی مردم را میفریبد.
این محقق و پژوهشگر حوزه عرفان اسلامی یادآورشد: چنین فردی برای فرار کردن از سؤالات مطرح شده در حیطه تخصصی و مسئولیت خود همه چیزدانی خود را حمل بر احاطه خود بر اداره امور معرفی میکند. مانند عقابی که در اوج آسمان همه چیز را تحت سیطره خود میبیند و بر ملک جهان تسلط دارد احساس غرور میکند و همه چیز را در زیر پای خود میبیند. در تمام مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اظهار نظر میکند که این حالت جهل مرکب برای او به ارمغان میآورد و خیال میکند که همه چیز را میداند و نمیداند که نمیداند.
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