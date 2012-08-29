حجت الاسلام دکتر قاسم کاکایی در مورد اینکه بسیاری از ما ایرانیان در مورد موضوعات گوناگون و بدون آنکه در آن تخصصی داشته باشیم اظهارنظر می‎کنیم و دلایل این «همه چیزدانی» به خبرنگار مهر گفت: این فرهنگ از دوران مدرسه در ما نهادینه شده است. یعنی بیشتر معلومات ما متکی بر محفوظات و شنیده‏های آموزگاران ما است. ولی در علوم عقلی اینطور نیست و دانش اندوزان همه چیز را با دلیلش می‎پذیرند. در علوم نقلی است که ما بدون دلیل همه چیز را می‎پذیریم. این در نظام آموزشی ما از معلم به معلم‏های نسل‏های آتی انتقال می‏یابد و معلم خود را همه چیز دان می‏پندارد.

وی افزود: امروزه نیز با جستجو در اینترنت همان کار علوم نقلی را می‏شود کرد و این همه چیزدانی در علوم انسانی بیشتر اتفاق می‎افتد زیرا آن تخصص علوم دقیقه و فنی و مهندسی در علوم انسانی رخ نمی‎دهد. یک متخصص فیزیک به خود اجازه اظهار نظر در رشته برای مثال میکروب شناسی را نمی‏دهد ولی هردو به خود اجازه اظهارنظر در علوم انسانی را می‎دهند.

کاکایی در مورد اینکه آیا نسبتی میان «همه چیزدانی» و عدم گماشتن افراد متخصص در تخصص‏های خود وجود دارد هم اظهارداشت: اگر یک فرد مسئول را در مقامی بگذاریم که تخصصش را ندارد هرچه آن مقام عالی‏تر و بالاتر باشد خطر اظهارنظر و همه چیز دانی او بیشتر است. زیرا غروری در آن فرد به وجود می‏آید که منجر به خودبزرگ بینی او می‏شود و همه چیز دان می‏شود.



این استاد فلسفه و عرفان اسلامی دانشگاه شیراز تصریح کرد: چنین فردی برای حفظ مقام خود دانایی‏اش را به رخ مردم می‎کشد و طبق این شعر که دانایی توانایی است خود را قدرتمند جلوه می‏دهد که به نوعی مردم را می‏فریبد.



این محقق و پژوهشگر حوزه عرفان اسلامی یادآورشد: چنین فردی برای فرار کردن از سؤالات مطرح شده در حیطه تخصصی و مسئولیت خود همه چیزدانی خود را حمل بر احاطه خود بر اداره امور معرفی می‏کند. مانند عقابی که در اوج آسمان همه چیز را تحت سیطره خود می‏بیند و بر ملک جهان تسلط دارد احساس غرور می‏کند و همه چیز را در زیر پای خود می‏بیند. در تمام مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اظهار نظر می‏کند که این حالت جهل مرکب برای او به ارمغان می‏آورد و خیال می‏کند که همه چیز را می‏داند و نمی‏داند که نمی‏داند.