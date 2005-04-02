اورلاندو بلوم در نقش جيمزباند جوان

" اورلاندو بلوم " درنمايي ازفيلم " دزدان دريايي كارائيب "

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر"، هنرپيشه جوان فيلمهاي "ارباب حلقه ها" و"تروا" بزودي درفيلم "ماموردوصفرهفت جوان" بازي مي كند.

اين بازيگر كه بازي قابل قبولي را درفيلم "دزدان دريايي كارائيب" ارائه داد، با اعلام خبرفوق تصريح كرد كه از مدتها پيش، مذاكرات را براي ايفاي نقش در اين اثر آغازكرده است. وي در اين مورد گفت: " ايده بازي دراين فيلم را دوست داشتم. حضور در نقش جيمزباند جوان از اين منظر هيجان انگيزاست كه او بي ترديد ماجراجوتر از مامور مسن قبلي خواهد بود و فيلم صحنه هاي اكشن بيشتري خواهد داشت."

نخستين فيلم "ماموردوصفرهفت جوان" بر اساس كتاب "سيورفين" كليد مي خورد و رويدادهاي دهه 1930 را در محوريت دارد.

اين اثر ماجراجوييهاي باند را از مدرسه اي در "التون" انگلستان تا منزل عمويش درهايلند روايت مي كند.