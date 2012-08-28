صالحی از جزئیات بیانیه اجلاس تهران خبرداد/ تغییر ساختار سازمان ملل در بیانیه

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی امروز سه شنبه در حاشیه مراسم رونمایی از تمبر شانزدهمین اجلاس جنبش عدم تعهد در جمع خبرنگاران در خصوص روند برگزاری اجلاس وزیران خارجه در اولین روز برگزاری این اجلاس اظهار داشت: جلسه وزیران خارجه همچنان ادامه دارد و احتمالا جلسه پایانی در سطح وزیران خارجه فردا بعد از ظهر باشد.

وی یادآور شد: پس از پایان نشست وزیران خارجه جمع بندی در این خصوص خواهیم داشت و نظرات ارائه شده در این اجلاس قطعا راهنمایی برای آینده خواهد بود.

وزیر امور خارجه گفت: وزیران خارجه حاضر در اجلاس نسبت به نوع فعالیت های جنبش عدم تعهد نظرات خود را مطرح خواهند کرد و از جمع بندی مجموع نظرات متوجه می شویم که این جنبش علاقه مند است به چه سمت و سویی حرکت کند و با استخراج اساس صحبت هایی که شده است سعی می کنیم نقشه راهی را تنظیم کنیم تا در اسناد بعدی بتوانیم بخش عمده ای از آن مطالب را منعکس کنیم.

صالحی در خصوص بررسی تروریسم بین المللی نیز خاطر نشان کرد: رژیم صهیونیستی در راس تروریسم بین المللی قرار دارد، کسی که آغاز کننده این رفتار غیر انسانی بوده رژیم صهیونیستی است و خودش نیز تا امروز ادامه دهنده راه است.

وی افزود: شهدای ما شاهدی بر این امر هستند مجموع کشورهای عضو جنبش عدم تعهد به بحث تروریسم بین المللی پرداخته اند و آن را محکوم می کنند به خصوص تروریسم دولتی که رژیم صهیونیستی بنیانگذار آن بوده است.

به گفته صالحی بحث سوریه، موضوع فلسطین، مشکلات اقتصادی جهانی، مشکلات حکمرانی و اداره امر جهان و همچنین شعار شانزدهمین اجلاس جنبش عدم تعهد از جمله بحث های مهمی بوده است که وزرای خارجه در صحبت هایشان درباره آن اظهار نظر کرده اند و به آن پرداخته اند.

وزیر امور خارجه گفت: در بسیاری از پاراگراف های پیش نویس بیانیه تنظیم شده که امروز در جلسه وزیران خارجه به تصویب رسید به بحث مدیریت جهانی و اصلاح ساختار سازمان ملل و انتقاد از جا انداختن دلار به عنوان پول بین المللی پرداخته شده است.

وی گفت: این موارد مطالب خوبی است که آثار خود را در آینده خواهد داشت، ما در جلسه وزیران خارجه به این جمع بندی رسیدیم که جهان باید در ابعاد مختلف به خصوص ابعاد اقتصادی و سیاسی دستخوش تغییر شود.

صالحی ادامه داد: نشست سران حرکت جنبش عدم تعهد در زمانی برگزار می شود که در فضای خاصی در منطقه و جهان زندگی می کنیم و توجه ویژه وزیران خارجه حاضر در اجلاس این بود که باید به انسجام و وحدت درونی جنبش توجه ویژه ای کنیم و سعی کنیم توجه و انسجام و وحدت را هر چه بهتر کنیم تا نظرات جنبش در عرصه بین المللی را عملیاتی کنیم.