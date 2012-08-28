هفت هزار هکتار باغ در شهرستان خاش زیر کشت محصول پسته رفت

محمد کیخا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از این میزان سطح زیر کشت شش هزارو 700 هکتار بارور است.

وی گفت: برداشت پسته از اوایل شهریور ماه آغاز و به مدت 45 روز ادامه دارد.

وی افزود: شش هزارو 500 تن پسته از این باغات برداشت و به بازار مصرف داخل و خارج از کشور عرضه می شود.

وی مهمترین مناطق تولید محصول پسته در استان را شهرستان های خاش و زاهدان عنوان کرد و بیان داشت: از هر هکتار از این باغات هزار تا هزارو 500 کیلوگرم پسته برداشت می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان پیش بینی کرد: امسال 700 میلیارد ریال از فروش این محصول عاید کشاورزان منطقه می شود.

وی گفت: در سیستان و بلوچستان چهار واحد ضبط و فرآوری پسته و 20 واحد پوست کنی پسته فعالیت دارند.

وی افزود: در هر هکتار از باغات استان سه نفر فعالیت می کنند.