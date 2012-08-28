به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر ظهر سه‌شنبه در جشنواره شهید رجایی اظهار داشت: افتخار همه ما این است که دولت خدمتگزار بی‌منت در سال پایانی خدمت خود مدال افتخار را از دستان رهبر معظم انقلاب گرفته و فرمایشات ایشان خط بطلانی بر بی‌مهری‌های اخیر بود.

محمدحسین جهانبخش با گرامیداشت هفته دولت اضافه کرد: همه باید تلاش کنیم با ارائه گزارش خدمت‌گزاری خود زمینه ایجاد نشاط و امید در مردم و حضور بابصیرت آنها در صحنه‌ها را فراهم کنیم.

وی با قدردانی از نقش بی‌بدیل رسانه‌ها در این زمینه گفت: رسانه‌ها بویژه رسانه ملی در انعکاس رویدادهای هفته دولت تلاش‌های زیادی داشته‌اند.

استاندار بوشهر با تاکید بر مدیریت برق در استان بوشهر گفت: استان بوشهر بالاترین میزان مصرف برق در کشور را دارد و با بهره‌برداری از پست 400 کیلووات چغادک باید مشکل برق در استان بوشهر مرتفع شود.

وی تاکید کرد: باید با صرفه‌جویی و مدیریت مصرف در کنار کاهش هزینه‌ها و مصرف برق، خاموشی‌های ناشی از مصرف بالا را نیز کاهش دهیم.

جهانبخش بیان کرد: مفتخریم که در سال تولید ملی و تاکید مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی برای مبارزه با تحریم‌ها و فشارها با تولید پویا و بالنده محقق شود.

وی برگزاری اجلاس غیرمتعهدها در تهران را نقطه عطفی از کارآمدی نظام مقدس جمهوری اسلامی و نشان دهنده اقتدار و عزت ایران در دنیا دانست و گفت: هم‌اکنون این اجلاس با تلاش دستگاه‌های امنیتی در کمال امنیت و آرامش در تهران در حال برگزاری است و این اوج کارآمدی نظام است.

وی تصریح کرد: امروز در شرایطی دشمنان صحبت از ناکارآمدی نظام می‌کنند که در اوج اقتدار و سربلندی هستیم و این حاصل تلاش‌های امام راحل، شهدا و مقام معظم رهبری است.

معرفی دستگاه‌های برتر بر اساس نتایج نظرسنجی ارباب رجوع



در این جشنواره که بر اساس نتایج طرح نظرسنجی میزان رضایت ارباب رجوع از روند خدمات در دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر در پنج گروه انجام شده بود، اداره‌کل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی رتبه نخست گروه قضایی و انتظامی را از آن خود کرد.

همچنین در گروه شرکت‌های دولتی نیز شرکت گاز و شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر عنوان‌های برتر را به خود اختصاص دادند.

در گروه بیمه‌ها و بانک‌ها نیز بیمه ایران عنوان نخست را کسب کرد و در گروه سوم سازمان امور اقتصادی و دارایی به عنوان دستگاه برتر معرفی شد و در گروه دستگاه‌های خدمت‌رسان نیز مدیریت بازنشستگی، اداره‌کل ثبت احوال، اداره‌کل دامپزشکی و بیمه خدمات درمانی به‌طور مشترک به عنوان دستگاه‌های برتر این گروه شناخته شدند.

در بخش ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر، اداره‌کل دامپزشکی و اداره‌کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی به‌طور مشترک اول و اداره‌کل استاندارد و تحقیقات صنعتی، اداره‌کل ثبت احوال و بیمه خدمات درمانی نیز به‌طور مشترک دوم شدند. اداره‌کل امور مالیاتی سوم شد و اداره‌کل راه و شهرسازی و حمل و نقل و پایانه‌ها، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی عنوان سوم را کسب کردند.

همچنین اداره‌کل ثبت اسناد و املاک و بنادر و دریانوردی پنجم و بنیاد شهید و امور ایثارگران ششم و جهاد کشاورزی هفتم شدند ضمن اینکه اداره‌کل هواشناسی، سازمان امور اقتصادی و دارایی و شرکت گاز استان بوشهر به ترتیب رتبه‌های هشتم تا دهم را از آن خود کردند.