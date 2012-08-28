سوء قصد به جان فرمانده پلیس ولایت قندهار/ 25 نفر کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، مقامات افغانی امروز سه شنبه اعلام کردند نیمه شب گذشته در پی یک انفجار انتحاری که ژنرال "عبدالرازق" فرمانده پلیس این ولایت در شهر قندهار در جنوب این کشور را مورد هدف قرار داده بود، چهار نفر کشته و 21 فرد دیگر زخمی شدند.

گفته می شود که فرد بمبگذار خودروی مملو از مواد منفجره را در نزدیکی خودروی فرمانده پلیس ولایت قندهار منفجر کرده است که در پی این انفجار 20 غیرنظامی زخمی شدند.

نام دو زن و هشت کودک در میان مجروحان دیده می شود و مقامات افغانی طالبان را مسئول این حمله معرفی کرده اند. فرمانده پلیس ولایت قندهار نیز بر اثر این حمله زخمی شد.

این انفجار انتحاری یک روز پس از آنکه طالبان 17 نفر را سر بریدند، رخ داد.

