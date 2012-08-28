امنیت بستر فعالیتهای اجتماعی/ویژه بودن شرایط ترافیکی در گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ابراهیم قائد رحمتی امنیت را امری پسندیده و بستر تمام فعالیتهای اجتماعی دانست و افزود: نیروی انتظامی عرصه کار و تلاش و فعالیت است به طوری که می‌ توان گفت پلیس در تمام صحنه‌ های اجتماع حضور و نقش اساسی دارد.

کشف 8 کیلو ماده مخدر تریاک در شهرستان رشت

فرمانده انتظامی شهرستان رشت از کشف 8 کیلو ماده مخدر از نوع تریاک در این شهرستان خبرداد و گفت: اکیپ عملیاتی کلانتری 12 این شهرستان حین گشت زنی هدفمند پلیسی به راننده یک دستگاه خودروی نیسان مشکوک و با رعایت نکات ایمنی، نسبت به متوقف کردن این خودرو اقدام کرد.

سرهنگ محمد حسین واثق کارگرنیا بیان داشت: ماموران انتظامی در بازرسی از این خودروی نیسان هشت کیلو و 200 گرم ماده مخدر از نوع تریاک که بطور ماهرانه ای جاسازی شده بود را کشف و ضبط و راننده 29 ساله اهل کرمانشاه این خودرو را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رشت در ادامه اظهار داشت: متهم با تکمیل پرونده برای تحقیقات بیشتر تحویل پلیس مبارزه با مواد مخدر استان شد.

ناآشنایی به فنون شنا همچنان جان آدمی را می گیرد

فرمانده انتظامی رشت گفت: برابر اعلام مرکز 110 مبنی بر یک مورد غرق شدگی در دریای بخش خشکبیجار این شهرستان، ماموران کلانتری برای بررسی موضوع در صحنه حاضر شدند.

سرهنگ محمد حسین واثق کارگر نیا مشخصات فرد غرق شده را حسین 41 ساله ساکن خمام اعلام کرد و افزود: در بررسی های ماموران مشخص شد که وی به دلیل عدم آشنایی به فنون شنا، در منطقه خارج از طرح سالم سازی دریا غرق شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه جسد پس از خارج کردن از آب به مرکز درمانی خشکبیجار انتقال و برای سیر مراحل قانونی تحویل پزشکی قانونی شد از مردم خواست برای اینکه شاهد چنین حوادث تلخی نباشند از شنا کردن در مناطق خارج از طرح سالم سازی دریا خودداری کنند.

توقیف 275 دستگاه موتورسیکلت متخلف در شهرستان شفت

فرمانده انتظامی شهرستان شفت گفت: در راستای اظهار نگرانی مردمی مبنی بر استفاده غیرمعقول برخی از دارندگان موتورسیکلت و همچنین ایجاد خطر در استفاده از این وسیله نقلیه، پلیس برای ارتقای امنیت اجتماعی اقدام به توقیف موتورسیکلت های ناهنجار و خطرآفرین کرده است.

سرهنگ فرداد فکوری افزود: پلیس در این راستا طرحی را به مرحله اجرا درآورده و در دو ماهه نخست تابستان 275 دستگاه موتورسیکلت را به دلیل ایجاد ناهنجاری، نداشتن مدارک هویتی و عدم استفاده از موارد ایمنی توقیف و روانه پارکینگ کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان شفت یادآورشد: استفاده از کلاه ایمنی، رعایت سرعت مجاز و توجه به هشدارهای پلیس ضامن سلامتی راکبان موتورسیکلت بوده و از حوادث تلخ و ناگوار جلوگیری می کند.

ویژه بودن شرایط ترافیکی در گیلان

رئیس پلیس راهور ناجا گفت: گیلان به دلیل شرایط طبیعی منحصر به فرد خود و همچنین فاصله کوتاه با پایتخت همواره مورد استقبال هموطنان برای مسافرت به این خطه سرسبز بوده و بدون شک این استان در زمره نخستین مناطق و کانون گردش پذیر و پر تردد کشور محسوب می شود.

سردار اسکندر مومنی افزود: پلیس راه و راهنمایی و رانندگی استان در تمام طول سال با شرایط ترافیکی خاص مواجه بوده است.