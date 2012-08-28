احتمال شکست شورشیان سوری/آمریکا باید تسلیحات بیشتری اهدا کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اندیشکده رند، ایالات متحده به سرعت در حال نزدیک شدن به شرایط حساس و حیاتی در سیاستهای خود در قبال سوریه است. هر چند شورشیان مخالف دولت سوریه در هفته‌های گذشته تا حدودی تجهیز شده‌اند، اما اگر کمکهای نظامی خارجی به آنها افزایش پیدا نکند بدون شک در برابر نیروهای دولتی سوریه شکست خواهند خورد.

به نظر می‌رسد که آمریکا باید کمکهای نظامی بیشتری را در اختیار گروه‌های مخالف سوری قرار دهد، چرا که سیاستهای کنونی دولت اوباما توانمندی شورشیان در برابر نیروهای دولتی را کاهش داده است.

هم اکنون عدم ارسال کمکهای نظامی موجب نارضایتی مخالفان شده و ادامه این شرایط می‌تواند نفوذ آمریکا در سوریه را در صورت احتمال سقوط بشار اسد به شدت کاهش دهد. در همین ارتباط، یکی از سخنگویان مخالفان سوری نیز اعلام کرده که آمریکا بهای سیاستهای کنونی خود را در آینده خواهد پرداخت و دیگر هیچ کس به آنها اعتماد نخواهد کرد. علاوه بر این، منازعه در سوریه تنها به مرزهای این کشور محدود نخواهد شد و می‌تواند ماهیت و ثبت آینده خاورمیانه را نیز دستخوش تغییر کند. هم اکنون این احتمال وجود دارد که بحران در سوریه موجب بی‌ثباتی در لبنان و ترکیه شود.

خروج نیروهای دولتی سوریه از مناطق کردنشین هم مرز با ترکیه موجب به وجود آمدن خلاء قدرت در این مناطق شده و حزب اتحادیه دموکراتیک با استفاده از این شرایط توانسته قدرت را در اختیار خود بگیرد. این امر موجب به وحشت افتادن دولت ترکیه شده است چرا که با تشکیل یک دولت کرد در مناطق جنوبی این کشور، این مناطق به مکانی امن برای فعالیتهای پ ک ک تبدیل شود.



در این مطلب آمده است : سقوط اسد می‌تواند به نوعی شکست ایران و تضعیف جبهه مقاومت شود، در مقابل بقای اسد و یا طولانی شدن جنگ داخلی در سوریه بدون شک به معنای شکست آمریکا خواهد بود. این شرایط می‌تواند موجب تقویت نفوذ ایران در منطقه نیز شود. در چنین شرایطی ضروری است که ایالات متحده یک سیاست تهاجمی تر و فعالتری را در قبال سوریه اتخاذ کند. این سیاست باید سه عنصر اساسی را دربربگیرد.



آمریکا باید اطلاعات و تجهیزات ارتباطی بیشتری را در اختیار گروه‌های مخالف سوری بگذارد تا آنها بتوانند با هماهنگی با یکدیگر حملات موثرتری را علیه نیروهای دولتی انجام دهند.

واشنگتن همچنین باید مهمات، تسلیحات و حمایت لجستیکی بیشتری را - فراتر از کمکهای کنونی قطر و عربستان سعودی- در اختیار شورشیان سوری قرار دهد. در صورتی که آمریکا خمپاره انداز و موشک‌های ضدتانک در اختیار شورشیان قرار دهد، آنها نیز می‌توانند از مسافت‌های دور نیروهای دولتی سوری را مورد هدف قرار دهند.



آمریکا و متحدانش باید آموزشهای لازم را نیز به شورشان بدهند تا آنها بتوانند از این تجهیزات به درستی استفاده کنند. آمریکا همچنین باید نظارت کاملی نیز بر ارسال تجهیزات به نیروهای شورشی داشته باشد و با ترکیه نیز هماهنگی‌های لازم را انجام دهد.

هر چند این اقدام ممکن است موجب تیره شدن روابط واشنگتن- مسکو شود، اما با تضعیف دولت بشار اسد، روسیه نیز ممکن است برای حفظ اعتبار خود در جهان عرب دست از حمایت اسد بردارد. اگر چه اجرای سیاست خطر خود را در پی خواهد داشت، اما انفعال کنونی نیز می‌تواند موجب ایجاد بی‌ثباتی در ترکیه، لبنان و حتی اردن شود.