تجهیز آزمایشگاههای استاندارد بروجرد یک میلیارد تومان نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، وحید مرندی مقدم ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح ساختمان جدید اداره استاندارد بروجرد اظهار داشت: برای تجهیز آزمایشگاههای اداره استاندارد بروجرد مبلغ یک میلیارد تومان نیاز است که امید می رود با اختصاص این اعتبار مشکل تجهیزات اداره استاندارد بروجرد حل شود.

وی با تاکید بر اهمیت استانداردسازی در عرصه تولید، بیان داشت: توجه به استانداردسازی کالاها در راستای تحقق شعار "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" ضروری است.

مدیرکل هماهنگی استانهای سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور در ادامه سخنان خود با اشاره به برگزاری اجلاس سران غیر متعهد در ایران افزود: دشمن با تمام هیمنه خود تصمیم به مقابله با ایران اسلامی گرفته است.

مرندی مقدم ادامه داد: دشمن در این مرحله نیز شکست خواهد خورد و پیروزی ملت ایران بر دشمنان در این سالها آشکار شده است.

وی افزود: امروز دشمن در کمال ضعف و ایران در کمال اقتدار قرار دارد و تحریمهای غرب در منحرف ساختن مسیر انقلاب تاثیری نخواهد داشت.