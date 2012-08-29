  1. دين، حوزه، انديشه
۸ شهریور ۱۳۹۱، ۹:۰۳

در آذربایجان/

همایش نقش رسانه‌ها در تعمیق گفتگوی فرهنگها برگزار می‌شود

همایش نقش رسانه‌ها در تعمیق گفتگوی فرهنگها برگزار می‌شود

همایش "نقش رسانه ها در تعمیق گفتگوی فرهنگ ها" از سوی سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی (آیسیسکو) از سه شنبه 28 تا پنج شنبه 30 آگوست (7 تا 9 شهریور) با هدف تشویق روابط فرهنگی میان ملت ها به واسطه رسانه های جدید در جمهوری آذربایجان برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری آیسیسکو، هدف از برگزاری این همایش تشویق روابط و تفاهم فرهنگی میان ملت ها به واسطه اطلاع رسانی جدید و تعمیق گفتگوهای فرهنگی میان گروه های مختلف فرهنگی و زبانی عنوان شده است.

همچنین توسعه افق های همکاری های منطقه ای در زمینه اطلاع رسانی میان کشورهای شرکت کننده نیز از اهداف دیگر عنوان شده است.

سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی (آیسیسکو) همایش "نقش رسانه ها در تعمیق گفتگوی فرهنگها" را از 28 تا 30 آگوست (7 تا 9 شهریور) در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار می کند.

در این همایش مسئولان رسانه های گروهی از کشورهای آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ترکیه مشارکت می کنند.

همایش مذکور با همکاری سازمان تورسکوی و صندوق حمایت از رسانه های گروهی وابسته به ریاست جمهوری آذربایجان و وزارت فرهنگ و گردشگری آذربایجان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1683159

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