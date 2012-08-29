به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری آیسیسکو، هدف از برگزاری این همایش تشویق روابط و تفاهم فرهنگی میان ملت ها به واسطه اطلاع رسانی جدید و تعمیق گفتگوهای فرهنگی میان گروه های مختلف فرهنگی و زبانی عنوان شده است.

همچنین توسعه افق های همکاری های منطقه ای در زمینه اطلاع رسانی میان کشورهای شرکت کننده نیز از اهداف دیگر عنوان شده است.

سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی (آیسیسکو) همایش "نقش رسانه ها در تعمیق گفتگوی فرهنگها" را از 28 تا 30 آگوست (7 تا 9 شهریور) در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار می کند.

در این همایش مسئولان رسانه های گروهی از کشورهای آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ترکیه مشارکت می کنند.

همایش مذکور با همکاری سازمان تورسکوی و صندوق حمایت از رسانه های گروهی وابسته به ریاست جمهوری آذربایجان و وزارت فرهنگ و گردشگری آذربایجان برگزار خواهد شد.