مهدی عباسی در گفتگوبا خبرنگار مهر،افزود : جهاد دانشگاهی در چهار حوزه پژوهشی ، فرهنگی ، آموزشی و سازمان همیاری اشتغال دانش آموختگان در کشور فعالیت می کند .

وی اظهار داشت: در این راستا جهاد داشگاهی 3 پژوهشگاه ، 17 پژوهشکده و 821 گروه پژوهشگر در کشور دارد .

رئیس جهاد دانشگاهی استان زنجان گفت:جهاد دانشگاهی استان زنجان در دوحوزه فناوری و ارتباطات و حوزه زیست فناوری ورود پیدا کرده است و در سال گذشته ده ابتکار را به ثبت رسانده است .

عباسی تاکید کرد:حوزه پژوهشی سیاست جهاد دانشگاهی استان زنجان است و در این راستا موازی کاری وجود دارد چرا که یکی از دلایلی که در بحث پژوهش باعث عدم رشد فعالیتها پژوهش شده موازی کارهای مکرری است که در سطح دانشگاهها در تحقیقات اتفاق می افتد و در این راستا جهاد دانشگاهی می خواهد این موازی کاری را دور کند.

وی گفت : پرداختن به مسائل و پروژه هایی که منجر به محصول شود از مهمترین کارهای جهاد دانشگاهی است که در این راستا شعار جهاد دانشگاهی در بحث پژوهش ورود به به پژوشهای توسعه ای و منجر به محصول است .

رئیس جهاد دانشگاهی استان زنجان گفت :استان زنجان در حوزه سرب و روی جزو استانهای برتر کشور است ولی مرکز تحقیقاتی در خصوص این صنعت در استان کم است چرا که پتانسیل هست که مراکز تحقیقاتی افزایش پیدا کند .

عباسی یاد آور شد :پژوهشکده سرب و روی ومواد معدنی در جهاد دانشگاهی راه اندازی می شود بنابراین راه اندازی این پژوهشکده نیازمند حمایت مسئولین می باشد و در این راستا خوشه صنعتی روی استان کارش به جهاد دانشکاهی واگذار شده و دستاوردهای خوبی تا به امروز داشته است .

