بغداد توانایی میزبانی دور بعدی اجلاس عدم تعهد را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الفرات نیوز ، "جمال البطیخ" دبیر تشکل البیضای عراق از اعضای هیئت عراقی شرکت کننده در اجلاس عدم تعهد در تهران خواست که تمام تلاش خود را برای گرفتن میزبانی اجلاس بعدی در بغداد به کار گیرند.

وی افزود: عراق آماده ایفای نقش عربی و بین المللی است و این موضوع را قبلا ثابت کرده است و میزبانی اجلاس سران کشورهای عربی و نشست پنج به علاوه یک(درباره موضوع هسته ای ایران) بهترین دلیل این مدعا و نشان دهنده این است که عراق توانایی میزبانی نشست سران عدم تعهد را دارد.

شایان ذکر است نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد امروز در تهران آغاز شد.