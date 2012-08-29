نخستین توربین بادی اردبیل در سرعین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان سرعین صبح چهارشنبه در جریان افتتاح این توربین عنوان کرد: برای نصب و راه اندازی این پروژه بیش از 14 میلیارد ریال هزینه شده است.

کاظم دبیر با بیان اینکه این توریبین بادی با همکاری سازمان انرژی ها نو ایران و شرکت برق در سرعین نصب و راه اندازی شده است، اعلام کرد: این پروژه قابلیت تولید برق مصرفی بیش از 300 خانوار روستایی را دارد.

به گفته وی شهرستان سرعین در فصول مختلف سال در جریان بادهای موسمی مختلفی قرار دارد که بهره گیری از این موهبت الهی در کاهش هزینه های تولید انرژی در کشور بوِیژه در منطقه موثر است.

فرماندار سرعین از افتتاح 17 پروژه عمرانی و خدماتی همزمان با هفته دولت خبر داد و اضافه کرد: از این تعداد طرحها 10 طرح شهری و 7 مورد روستایی است.

در این مراسم معاون عمرانی استاندار اردبیل نیز با بیان اینکه استفاده از انرژی پاک و تولید نیروی الکتریسیته در دستور کار برنامه های استان قرار دارد، عنوان کرد: تولید جریان برق از زباله طرحی است که بوسیله دستگاههای ذیربط دنبال می شود و انتظار می رود در آینده نزدیک این طرح اجرا شود.

ایرج بیگدلو با بیان اینکه هزینه تولید انرژی بالا است افزود: استفاده از منابع خدادادی بویژه باد منبع ارزشمند و ارزان برای تولید انرژی در منطقه اردبیل است.

وی با اشاره به طرحهای افتتاح شده در استان اردبیل در هفته دولت بیان کرد: در این هفته 319 طرح با 221 میلیارد تومان هزینه در 10 شهرستان به بهره برداری رسید که 127 مورد آن شهری و 192 طرح روستایی بود.

به گفته این مسئول در این مدت 36 پروژه شهری و 30 روستایی در اردبیل، 18 طرح در بیله سوار، 36 مورد در پارس آباد و در خلخال، مشگین شهر، کوثر و گرمی به ترتیب 35، 40، 26 و 27 پروژه به بهره برداری رسید.

وی اعلام کرد: افتتاح برخی از طرحهای بزرگ که بیش از 500 میلیارد ریال هزینه صرف کرده اند به روزهای آنیده موکول شد که با حضور وزرا و مسئولان کشوری به بهره بردرای خواهند رسید.

وی افتتاح تصفیه خانه آب شهری اصلاندوز، ایستگاه پمپاژ شماره یک فرعی کانال اصلی مغان و تعریض و بهسازی جاده اصلی گرمی از سه راهی صحرا تا شهر رضی را از جمله این طرحها برشمرد.