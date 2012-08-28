آمادگی هنرمندان 31 استان برای شرکت در جشنواره هنرهای بین المللی تجسمی

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: هنرمندان 31 استان کشور برای حضور در نوزدهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان اعلام آمادگی کردند.

احمد گلچین اظهار داشت: نوزدهمین دوره این جشنواره در 9 رشته و با شرکت 350 هنرمند داخلی و خارجی برگزار می شود و ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی سایر استان های کشور نیز لیست نفرات برگزیده جشنواره های استانی را برای شرکت در این رقابت بین المللی به دبیرخانه جشنواره ارسال کرده اند.



گلچین خاطرنشان کرد: از هر استان 9 نفر شرکت کننده در بخش های مختلف به جشنواره معرفی شده اند و برگزاری و میزبانی از این گونه جشنواره ها می تواند گام مهمی برای ارتقاء طراز فرهنگ و هنری استان ها باشد.



برگزاری عصر شعر "عطر شهادت" در حوزه هنری گلستان

به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و هفته دولت، عصر شعر "عطر شهادت" با حضور اعضاء واحد آفرینشهای ادبی 8 شهریورماه ساعت 17:30 در محل سالن اجتماعات حوزه هنری گلستان برگزار می شود.

حسین عبدی معاون فرهنگی هنری حوزه هنری استان گلستان گفت: در این مراسم ادبی که با حضور شاعران و علاقمندان به شعر و ادب فارسی برگزار می‌شود، تنی چند از شاعران جوان به قرائت اشعار خود خواهند پرداخت.

عبدی در ادامه از تمامی علاقمندان جهت حضور در این نشست دعوت کرد و گفت: شهیدان رجایی و با هنر حقیقتی بزرگ و استثنایی در تاریخ معاصر بودند که یاد و خاطره آنان هیچ‌گاه از ذهن آزادیخواهان، مظلومان و مسلمانان پاک نمی‌شود و دستگاه‌های متولی فرهنگ و هنر نیز وظیفه دارند در راستای حفظ و پاسداشت مناسبت‌های اینچنینی تلاش کنند.

اعزام دومین تیم امور ماشین آلات بنیاد مسکن گلستان به ورزقان

در پی اعزام و استقرار ستاد معین بازسازی بنیاد مسکن استان در منطقه زلزله زده شهرستان ورزقان استان آذربایجان شرقی و شروع عملیات بازسازی در این مناطق ، تیم دوم عملیاتی امور ماشین آلات بنیاد مسکن استان به این مناطق اعزام شدند.

مهرگانفر ، مدیر امور ماشین آلات بنیاد مسکن استان در این خصوص ابراز داشتند : با عنایت به اینکه بنیاد مسکن استان بعنوان ستاد معین بازسازی در مناطق زلزله زده انتخاب گردیده و پیرو تاکیدات مدیرکل محترم بنیاد مسکن استان در خصوص تسریع در امور آواربرداری و آماده سازی زیرساختها در این مناطق ، یک تیم فنی دیگرمتشکل از 15 دستگاه انواع کامینوهای سنگین ، سه دستگاه لودر ، یک دستگاه بیل مکانیکی و چند دستگاه وسیله نقلیه سبک متعلق به بنیاد مسکن استان به این مناطق اعزام شدند.



لازم به ذکر است بنیاد مسکن استان در تاریخ 31 مردادماه نیز تعدادی از ماشین آلات عمرانی و اکیپ های فنی خود شامل مهندسین ناظر فنی و پشتیبانی را به این مناطق اعزام نموده است.

35 درصد جمعیت گلستان بیمه هستند



مدیر کل تأمین اجتماعی استان گلستان نیز گفت: در دوسال گذشته تعداد بیمه شدگان در استان از 152 هزار نفر به 206 هزار نفر افزایش یافته و به میزان 35 درصد جمعیت کل این استان رسیده است.



حسین امیری افزود: در راستای منویات مقام عظمای ولایت در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، تمام هدف گذاری ها و برنامه ریزی ها با الویت قرار دادن اهداف نامگذاری این سال و رشد شاخص های اقتصادی و اجتماعی بوده است.



وی خاطر نشان کرد: با رشد تأمین اجتماعی در استان با توجه به اجرای برنامه عملیاتی و اصلاح فرایندها، تحولات چشمگیری در نوع و سرعت ارائه خدمات صورت گرفته و در دو سال گذشته تعداد 3 شعبه در شهرستان های استان راه اندازی شده است.



امیری در خاتمه گفت: هم اکنون تأمین اجتماعی با هدف دستیابی به آرمان های والای اسلامی و انسانی در جامعه بیشترین خدمات را در نوع خود به بیمه شدگان ارائه می دهد که تعداد آن به 100 خدمات در قالب 18 بخش می رسد.