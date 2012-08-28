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۷ شهریور ۱۳۹۱، ۱۶:۵۸

سالارکیا در گفتگو با مهر:

بازارچه خودکفائی مددجویان البرز یک میلیارد ریال فروش داشت

بازارچه خودکفائی مددجویان البرز یک میلیارد ریال فروش داشت

کرج – خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد البرز گفت: در طول برپایی بازارچه عرضه تولیدات خودکفایی مددجویان تحت حمایت استان البرز حدود یک میلیارد ریال از محصولات غرفه داران به فروش رفت.

علی سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: بازارچه عرضه تولیدات خودکفایی مددجویان در راستای تقویت مددجویان خود کفا شده، به مدت یک ماه در 50 غرفه دایر شد و در این غرفه ها دستاوردهای حوزه اشتغال کمیته امداد به معرض نمایش گذاشته شد.

وی غرفه های پوشاک، فروش عسل، معرق کاری، تولید و پرورش گل و گیاه ، فروش ترشی جات، پرورش ماهیهای زینتی، خشکبار، غذاها و آش های سنتی، چینی و بلور، تابلوهای مسی، نقاشی روی پارچه، تاکسیدرمی، قلمزنی و ... را از غرفه های این بازارچه عنوان کرد.
 
وی تصریح کرد: غرفه داران این بازارچه را مددجویان تحت حمایت و نیازمندان غیر تحت حمایتی تشکیل دادند که با گرفتن وام خود اشتغالی حاصل سعی و تلاش خود را به شکل محصول نهایی در این بازار عرضه نمودند.
 
سالارکیا گفت: کمیته امداد به دنبال این است تا با بکارگیری استعدادها، زمینه استقلال خودکفایی مددجویان را برای کارآفرینی و خروج از چرخه حمایت های این نهاد و رسیدن به خودکفایی فراهم کند.
 
وی افزود: الباقی غرفه های این بازارچه مربوط به امور فرهنگی ، روابط عمومی ، مشارکتهای مردمی ، حامی یابی و درمان بود که در طول برگزاری بازارچه دستاوردهای خود را در معرض دید عموم قرار دادند.
 
مدیر کل کمیته امداد البرز  گفت: در این مدت جمعی از مسئولان استان نیز ازغرفه های بازارچه دیدن کردند.
 
کد مطلب 1683204

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