بازارچه خودکفائی مددجویان البرز یک میلیارد ریال فروش داشت

علی سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: بازارچه عرضه تولیدات خودکفایی مددجویان در راستای تقویت مددجویان خود کفا شده، به مدت یک ماه در 50 غرفه دایر شد و در این غرفه ها دستاوردهای حوزه اشتغال کمیته امداد به معرض نمایش گذاشته شد.

وی غرفه های پوشاک، فروش عسل، معرق کاری، تولید و پرورش گل و گیاه ، فروش ترشی جات، پرورش ماهیهای زینتی، خشکبار، غذاها و آش های سنتی، چینی و بلور، تابلوهای مسی، نقاشی روی پارچه، تاکسیدرمی، قلمزنی و ... را از غرفه های این بازارچه عنوان کرد.

وی تصریح کرد: غرفه داران این بازارچه را مددجویان تحت حمایت و نیازمندان غیر تحت حمایتی تشکیل دادند که با گرفتن وام خود اشتغالی حاصل سعی و تلاش خود را به شکل محصول نهایی در این بازار عرضه نمودند.

سالارکیا گفت: کمیته امداد به دنبال این است تا با بکارگیری استعدادها، زمینه استقلال خودکفایی مددجویان را برای کارآفرینی و خروج از چرخه حمایت های این نهاد و رسیدن به خودکفایی فراهم کند.

وی افزود: الباقی غرفه های این بازارچه مربوط به امور فرهنگی ، روابط عمومی ، مشارکتهای مردمی ، حامی یابی و درمان بود که در طول برگزاری بازارچه دستاوردهای خود را در معرض دید عموم قرار دادند.

مدیر کل کمیته امداد البرز گفت: در این مدت جمعی از مسئولان استان نیز ازغرفه های بازارچه دیدن کردند.

