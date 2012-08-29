ورود و خروج دانشجویان خوابگاهی دانشگاه زنجان با اثر انگشت

دکتر محسن افشارچی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشگاه زنجان در سال های پیش از ظرفیت خوابگاهی کمی بهره مند بود برای همین درمورد ورود و خروج و یا اسکان یک یا دو شب دانشجویان در خوابگاه ها سختگیری نمی شد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در سال تحصیلی جدید 650 ظرفیت خوابگاهی به جمع خوابگاهی دانشگاه اضافه شده است، قرار شد ورود و خروج ها ساماندهی شده و دانشجویان برای ورود و خروج به خوابگاه‌ها از کارت یا اثر انگشت استفاده کنند.

وی ادامه داد: همچنین دو خوابگاه جدید هم برای مهرماه آماده بهره برداری خواهد شد.



به گزارش مهر، افشارچی رئیس دانشگاه زنجان پیش از این اعلام کرده بود، که حدود 19 سال است که در دانشگاه زنجان خوابگاهی ساخته نشده است که به دلیل اصرار خانواده‌ها که می خواهند فرزندانشان در داخل خوابگاه ها سکونت داشته باشند ظرفیت خوابگاهی افزایش خواهد یافت.