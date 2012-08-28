  1. بین الملل
۷ شهریور ۱۳۹۱، ۱۹:۰۶

"صلاح زواوی" در گفتگو با مهر:

سطح بالای حضور فلسطین در اجلاس نم/ایران حامی همیشگی فلسطین

سطح بالای حضور فلسطین در اجلاس نم/ایران حامی همیشگی فلسطین

سفیر فلسطین در تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر از سطح بالای مشارکت فلسطین در اجلاس جنبش عدم تعهد خبر داد و ایران را حامی همیشگی فلسطین توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صلاح الزواوی سفیر فلسطین در تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر مستقر در ستاد خبری اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران، ایران را حامی همیشگی فلسطین توصیف کرد.

وی ضمن ابراز خرسندی از واگذاری ریاست اجلاس جنبش عدم تعهد به ایران و تشکیل کمیته فلسطین جنبش عدم تعهد ابراز امیدواری کرد که این اقدام به احقاق حقوق ملت فلسطین منجر شود.

الزواوی ابراز امیدواری کرد که اجلاس نم به اتحاد مسلمانان و غیرمسلمانان منجر شود چرا که این مسئله بیش از پیش به نفع فلسطین خواهد بود.

سفیر فلسطین در تهران همچنین اظهار داشت که ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به همراه "ریاض المالکی" وزیر خارجه در راس هیئتی بلندپایه در اجلاس عدم تعهد در تهران شرکت خواهد کرد.

وی از تلاش تشکیلات خودگردان فلسطین برای گسترش روابط با ایران و افزایش اعتماد میان طرفین خبر داد.

کد مطلب 1683231

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