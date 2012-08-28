ورزشکاران پاراالمپیکی البرز عازم لندن شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا پیدایش قهرمان والیبال نشسته در دو دوره رقابت های پارالمپیک، امیر جعفری دارنده مدال طلای مسابقات وزنه برداری جوانان جهان و شاهین ایزدیار پرمدال ترین شناگر آسیایی، نمایندگان استان البرز، بامداد روز دوم شهریور ماه عازم لندن شدند.



ورزشکاران پس از ورود به لندن در دهکده المپیک مستقر شده و از روز جمعه تمرینات خود را با نام حضرت امام خمینی (ره) آغاز کردند و روزهای حضور کاروان پارالمپیک در لندن به اسم بزرگان کشورمان نامگذاری شده است.



کلاسبندی ورزشکاران نیز از شنبه آغاز شده است.



زمانبندی رقابت ورزشکاران البرزی در پارالمپیک لندن اعلام شد



روز شمار رقابت های ورزشکاران استان البرز در مسابقات پارالمپیک 2012 اعلام شد.



از این استان شاهین ایزدیار در رشته شنا، امیر جعفری در رشته وزنه برداری و رضا پیدایش در قالب تیم ملی والیبال نشسته در میدان بزرگ المپیک لندن مقابل حریفان قدر خود به میدان خواهند رفت که تاریخ و ساعت رقابت قهرمانان پارالمپیکی البرز در پی می آید.

برگزاری مسابقات فوتبال دستی در ساوجبلاغ



هیئت ورزشهای بومی و محلی شهرستان ساوجبلاغ یکدوره مسابقات فوتبال دستی در روستای ولیان برگزار کرد.



در این دوره از مسابقات 40 ورزشکار به صورت انفرادی شرکت داشتند که این بازیها به صورت تک حذفی برگزار شد و در پایان مرتضی نیازاده بر سکوی نخست ایستاد، خانعلی مقام دوم را کسب کرد و وحید والی پور سوم شد.



سرپرستی برگزاری مسابقات را فرزاد نعلبندان برعهده داشت و در پایان به نفرات اول تا سوم جوایزی به رسم یادبود اهدا شد.



مسابقات کونگ فوتوآ در محمد شهر برگزار می شود



مسابقات کونگ فوتوآ قهرمانی استان البرز جهت شرکت در مسابقات کشوری در محمدشهر برگزار خواهد شد.



مسابقات کونگ فوتوآ ممای، 7 خط (فرم) و هنرهای فردی در 4 رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به مناسبت گرامیداشت هفته دولت به میزبانی شورا اسلامی و شهرداری محمد شهر با حضور قهرمانان تکنیکی جهان روز جمعه 10 شهریور ماه در سالن ورزشی شهدای جعفرآباد برگزار می شود.



مسابقات بومی محلی در آسارا برگزار می شود



اولین دوره مسابقات بومی و محلی در بخش آسارا برگزار خواهد شد.



در این دوره از مسابقات در روستاهای بخش آسارا با حضور علاقمندان به این رشته برگزار می شود که در پایان جوایزی به رسم یادبود از سوی ورزش و جوانان بخش آسارا به شرکت کنندگان اهداء خواهد شد.



مسابقات بومی و محلی با همکاری بخشداری و شورای بخش آسارا برگزار می شود.



جلسه هم اندیشی هیئت ژیمناستیک نظر آباد برگزار شد



اولین جلسه هیئت ژیمناستیک شهرستان نظرآباد در محل اداره ورزش و جوانان شهرستان برگزار شد.



این جلسه با حضور مربیان و اعضای هیئت ژیمناستیک برگزار شد که در این جلسه اکرمی رئیس هیئت ژیمناستیک شهرستان نظرآباد در رابطه با هماهنگی اعضای هیئت ژیمناستیک و مربیان در خصوص اصلاح و ارتقای سطح کیفیت آموزش و راه اندازی خانه ژیمناستیک شهرستان به ایراد سخنرانی پرداخت و در ادامه مربیان خانم و آقا انتقادات و پیشنهادات خود را در جلسه اعلام کردند و در پایان مقرر شد تا یکدوره مسابقه و ژیمناستیک در شهریور ماه سال جاری برگزار شود.

