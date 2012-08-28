عدم برگزاری جام حذفی به ضرر تیم ملی است/همه تیمها از داوری ضربه خورده اند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم قاسم پور بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری قبل از دیدار تیمهای آلومینیوم و مس در بندرعباس با بیان اینکه پس از گذشت شش هفته از مسابقات لیگ برتر فوتبال تیمها از یکدیگر شناخت خوبی پیدا کرده اند، اظهار داشت: ما تیم آلومینیوم را به خوبی آنالیز کرده ایم و از این تیم شناخت کافی داریم و در دیدار فردا تنها به دنبال کسب سه امتیاز هستیم.

وی میزان رطوبت هوا در بندرعباس را بسیار بالا دانست و افزود: این شرایط آب و هوایی کار را برای هر دو تیم سخت می کند و بازیکنان آلومینیوم هم که با این شرایط آشنایی بیشتری دارند در سه بازی خانگی خود نتوانسته اند نتایج مطلوب را کسب کنند.

سرمربی تیم فوتبال مس کرمان فاصله تیمهای لیگ برتری با یکدیگر را بسیار کم دانست و عنوان کرد: بازی های شش هفته ابتدایی لیگ نشان داده که تیمها فاصله کمی با یکدیگر دارند و بنابراین کسب سه امتیاز در لیگ کار بسیار مشکلی است اما تیم ما تلاش می کند تا مقابل تیم سرسخت آلومینیوم با دست پر از زمین خارج شود.

قاسم پور در پاسخ سوالی در خصوص شایعات تغییرات مدیریتی در باشگاه مس، بیان داشت: متاسفانه زمانی که تیمی خوب کار می کند، شایعات و حاشیه هایی برای آن تیم مشکل ایجاد می کنند، اما حرفهای مطرح شده در خصوص باشگاه مس تنها شایعه بودند و بازیکنان و کادرفنی تیم با جدیت به دنبال نتیجه گیری در مسابقات و ارائه بازی های خوب هستند.

وی هدف باشگاه مس در این فصل را حضور مقتدرانه در لیگ و کسب رده های بالایی جدول عنوان کرد و تصریح کرد: خوشبختانه در این فصل توانسته ایم با توجه به بودجه ای که در اختیار داشتیم تیم خوبی را ببندیم، هرچند جذب بازیکنان بزرگی را در نظر داشتیم که به علت مبالغ درخواستی بسیار بالای این بازیکنان نتوانستیم آنها را جذب کنیم و نسبت به بسیاری از تیمهای پرهزینه لیگ، بسیار کمتر خرج کرده ایم.

سرمربی تیم فوتبال مس کرمان کسب سهمیه آسیایی برای این تیم را دو از دسترس ندانست و خاطرنشان کرد: در لیگی که تیم جوانی همچون سایپا در صدر قرار دارد و تیم تازه وارد گهر بازی های خوبی را انجام می دهد، تیم ما هم توانایی کسب سهمیه آسیایی و قرار گرفتن در رده ها بالایی جدول را دارد و خوشبختانه تیمی بسته ایم که بازیکنان آن توانایی این کار را دارند.

قاسم پور در خصوص وضعیت داوری های لیگ گفت: متاسفانه تمامی تیمها در این شش هفته به طور ناخواسته از داوری ضربه خورده اند و داوری ها روی روند کار تیمها و همچنین روان تیمها تاثیر منفی گذاشته است.

وی کلاس توجیهی داوری برگزار شده برای مربیان و بازیکنان را زیاد تاثیرگذار ندانست و افزود: متاسفانه برای این کلاس توجیهی اطلاع رسانی خوبی صورت نگرفت و برخی مربیان نتوانستند به علت برنامه های تیم خود در این کلاس شرکت کنند و باید برای تاثیرگذاری بیشتر این کلاسها برگزاری آنها با برنامه زمانی و اطلاع رسانی بهتری تداوم داشته باشد.

سرمربی تیم فوتبال مس کرمان همچنین بر برگزاری رقابتهای جام حذفی تاکید کرد و اظهار داشت: جام حذفی باید در این فصل برگزار شود، چون برای داشتن یک تیم ملی خوب نیازمند برگزاری مسابقات مختلف باشگاهی هستیم و ایجاد وقفه های طولانی در مسابقات باشگاهی هم به ضرر باشگاهها و هم به ضرر تیم ملی است و تیم ملی هم از برگزار نشدن جام حذفی ضرر خواهد کرد.

به گزارش مهر، تیمهای فوتبال آلومینیوم هرمزگان و مس کرمان از ساعت 19:30 چهارشنبه از سری مسابقات هفته هفتم رقابتهای لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس به مصاف یکدیگر می روند.