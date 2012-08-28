مصر خواهان روابط مستحکم با ایران است/انرژی هسته ای حق اعضای نم

به گزارش خبرگزاری مهر، "رمزی عزالدین رمزی" در گفتگو با خبرنگار این خبرگزاری مستقر در ستاد خبری اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران اظهار داشت : ما و طرف ایرانی تلاش می کنیم روابط 2 کشور را در مسیر صحیحی سوق دهیم و من معتقدم رایزنی ها و همکاری 2 جانبه موانع موجود بر سر راه روابط تهران و قاهره را از بین خواهد برد.

وی در ادامه به سفر محمد مرسی رئیس جمهور مصر به ایران اشاره و اعلام کرد که این اقدام تلاشی برای بهبود روابط با تهران محسوب می شود.

رمزی تصریح کرد: مصر در شرایط فعلی خواهان برقراری روابط مستحکم با تمام کشورهای جهان از جمله ایران است.

معاون وزیر امور خارجه مصر در پاسخ به این پرسش که آیا جنبش عدم تعهد استراتژی خاصی برای دستیابی اعضای این جنبش به برنامه هسته ای صلح آمیز دارد به مهر گفت : دستیابی به انرژی هسته ای صلح آمیز یکی از اصول و مبانی اساسی جنبش نم از سالهای پیش تاکنون بوده است و این موضوع جدیدی نیست.

وی گفت: انرژی هسته ای صلح آمیز حق مسلم تمامی اعضای جنبش عدم تعهد و کشورهای در حال توسعه است و مصر در این رابطه از حق تمامی این کشورها در چارچوب احترام به قوانین بین المللی حمایت می کند.

رمزی درباره بحران سوریه نیز اظهار داشت : اوضاع فعلی سوریه بسیار دردناک است و ما از کشتار و خشونت در این کشور صرفنظر از اینکه چه گروهی عامل آن است به شدت اندوهگین هستیم.

معاون وزیر امور خارجه مصر خاطرنشان کرد: سوریه خود باید سرنوشت خود را تعیین کند و ما کمک می کنیم اهداف و آمال ملت سوریه همچون صلح، ثبات و توسعه این کشور محقق شود، بنابراین طرحی را برای حل بحران سوریه ارائه کرده ایم و امیدواریم رایزنی هایمان در این باره موفقیت آمیز باشد.

مصاحبه: سمیه خمارباقی